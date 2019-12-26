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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Püf noktası

26 Aralık 2019

İmamoğlu’nu dinledim.

Kanal İstanbul’un getireceği “muhtemel tehlikeleri” saydı...

Bunların 1 tanesi bile gerçekleşse, felâket...

Kaldı ki, 10-15 maddelik

bir paket. Maddelerin hepsi de birbirinden tehlikeli.

Allah korusun.

***

İmamoğlu, “bilimsel verilerle konuştuğunu” söylüyor.

Öyleyse bu sayıp döktükleri de ancak bilimsel verilerle çürütülebilir.

Esasen devlet, bu iddiaları çürütmeye mecburdur.

Kazmayı vurmadan önce...

***

Şanssızlık şurada.

İmamoğlu’nun partisi istemezükçü olarak anılıyor.

Sicilinde neler var:

“Keban’a hayır”dan tutun, “köprüye hayır”a kadar oradan tutun “renkli televizyon’a hayır”a kadar bir dizi şaka.

Bu bakımdan “Kanal İstanbul’a hayır” kampanyası, ciddiye alınmıyor olabilir.

Çoban hikayesi gibi.

***

Ama ya bu defa ciddiyse?

Devlet, herhalde tedbir alacaktır ya da bu iddiaları teker teker çürütüp, milleti rahatlatacaktır.

Yâni “bunlara cevap vermeye değmez” deyip geçemez. İnsanların kafası karışmamalı.

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