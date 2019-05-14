Prof. İbrahim Kaboğlu, YSK’nın aldığı iptal kararı için “gerekçesiyle birlikte açıklanmalıydı” dedi ve anayasa maddesini işaret etti.
Bu çok iyi oldu.
Zira şimdiye kadar gerekçesi “bilâhare açıklanmak üzere” alınmış yüzlerce yargı kararını hatırlattı bize.
Ve avantaj
Gelelim esas gündeme.
Kağıt üzerinde de olsa, CHP, en az 130 bin oy avansla çıkıyor yola. Fena mı?
Sadece SP ve DSP (Küçük partileri saymıyorum) sadece bu ikisi, en az 130 bin oyluk bir jest yapıyor CHP’ye.
SP... 103 bin.
DSP... 31 bin.
Evet, marttaki rakamlar böyle.
Tabii, bu oylar cepte keklik değil. Zaten bu sebeple kağıt üzerinde diyorum. Ama şurası muhakkak ki, bu 130 bin oy, şimdi markaj altındadır... Avantaj.
***
Biraz açalım.
DSP, “kanunsuz bulduğu” kararı protesto için, aday çıkarmıyor ve bu defa seçime girmiyor. (kim ne karışır)
SP ise “aynı kanunsuz kararı” herhalde protesto etmiyor ki, o aday çıkarıyor ve seçime giriyor. (kim ne karşır)
Burayı tekrarlıyorum, dikkat:
- Biri protesto ediyor, öbürü protesto etmiyor.
- Yani, biri seçime girmiyor, öbürü giriyor.
Ama ikisi de CHP’ye yarıyor...
Görüyor musunuz, demokrasi nelere kadir.
***
Öbür taraftan da:
- CHP’nin başvurusu ne oldu?
İstanbul ilçelerinde de seçimin tekrarını istemişti ya...
Derken.... karar açıklandı: Ret.
Zaten hiç ‘çete’ye başvuru’ yapılır mıydı yahu? Orasını tam anlayabilmiş değildik.
Püf noktası
Televizyonda dinledim.
Prof. İbrahim Kaboğlu, YSK’nın aldığı iptal kararı için “gerekçesiyle birlikte açıklanmalıydı” dedi ve anayasa maddesini işaret etti.
Bu çok iyi oldu.
Zira şimdiye kadar gerekçesi “bilâhare açıklanmak üzere” alınmış yüzlerce yargı kararını hatırlattı bize.
Ve avantaj
Gelelim esas gündeme.
Kağıt üzerinde de olsa, CHP, en az 130 bin oy avansla çıkıyor yola. Fena mı?
Sadece SP ve DSP (Küçük partileri saymıyorum) sadece bu ikisi, en az 130 bin oyluk bir jest yapıyor CHP’ye.
SP... 103 bin.
DSP... 31 bin.
Evet, marttaki rakamlar böyle.
Tabii, bu oylar cepte keklik değil. Zaten bu sebeple kağıt üzerinde diyorum. Ama şurası muhakkak ki, bu 130 bin oy, şimdi markaj altındadır... Avantaj.
***
Biraz açalım.
DSP, “kanunsuz bulduğu” kararı protesto için, aday çıkarmıyor ve bu defa seçime girmiyor. (kim ne karışır)
SP ise “aynı kanunsuz kararı” herhalde protesto etmiyor ki, o aday çıkarıyor ve seçime giriyor. (kim ne karşır)
Burayı tekrarlıyorum, dikkat:
- Biri protesto ediyor, öbürü protesto etmiyor.
- Yani, biri seçime girmiyor, öbürü giriyor.
Ama ikisi de CHP’ye yarıyor...
Görüyor musunuz, demokrasi nelere kadir.
***
Öbür taraftan da:
- CHP’nin başvurusu ne oldu?
İstanbul ilçelerinde de seçimin tekrarını istemişti ya...
Derken.... karar açıklandı: Ret.
Zaten hiç ‘çete’ye başvuru’ yapılır mıydı yahu? Orasını tam anlayabilmiş değildik.