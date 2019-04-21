Onun adı bayram tatili.
Yine 9 gün.
Duyuyor musun Binali Bey:
- Bize yolların kralı derler.
***
Ne zaman bu tatil?
Haziran’ın ilk haftasında başlıyor.
3, 4, 5, 6, 7 Haziran falan diye sürüp gidiyor...
Yani:
2 Haziran’ı ıskalıyor, telaşlanmayın.
***
Aslında hiç kimse, 2 Haziran’da tekrar bir seçim beklemiyor. Yani herkes, durumu kabullenmiş gibidir... Acaba öyle mi, yoksa öyle mi gözüküyor?
Haa, bir ihtimal:
Kimileri “totem” yapıyor.
***
Bayram tatili, turizm sektörüne yarıyor, anladık. Ziyade olsun.
Ama gazete satışlarına hiç yaramıyor... Çünkü tatilciler gazete falan okumuyor.
.........
Eskiden Bayram Gazetesi çıkardı. Biz de tatil yapardık... Pek şişirme olduğu için galiba Bayram Gazetesi de pek tutmadı. Ne ise ne...
Ama şimdi, TGC’nin yeni yönetimi, yeni bir hamle yapıp, bundan sonraki yıllar için düzgün ve dopdolu bir Bayram Gazetesi’ne tekrar talip olamaz mı acaba? Çünkü 30 yıl önceki şartlar değişti.
***
Son bir not.
Alın size taze bir tartışma:
- İBB verilerinin kopyalanması.
Siyasi tansiyon düştü diye sevinirken, haydi buyurun:
- Dakika 1, gol 1.
Daha durun bakalım.
Pazar notları
Bayram mayram yok.
Onun adı bayram tatili.
Yine 9 gün.
Duyuyor musun Binali Bey:
- Bize yolların kralı derler.
***
Ne zaman bu tatil?
Haziran’ın ilk haftasında başlıyor.
3, 4, 5, 6, 7 Haziran falan diye sürüp gidiyor...
Yani:
2 Haziran’ı ıskalıyor, telaşlanmayın.
***
Aslında hiç kimse, 2 Haziran’da tekrar bir seçim beklemiyor. Yani herkes, durumu kabullenmiş gibidir... Acaba öyle mi, yoksa öyle mi gözüküyor?
Haa, bir ihtimal:
Kimileri “totem” yapıyor.
***
Bayram tatili, turizm sektörüne yarıyor, anladık. Ziyade olsun.
Ama gazete satışlarına hiç yaramıyor... Çünkü tatilciler gazete falan okumuyor.
.........
Eskiden Bayram Gazetesi çıkardı. Biz de tatil yapardık... Pek şişirme olduğu için galiba Bayram Gazetesi de pek tutmadı. Ne ise ne...
Ama şimdi, TGC’nin yeni yönetimi, yeni bir hamle yapıp, bundan sonraki yıllar için düzgün ve dopdolu bir Bayram Gazetesi’ne tekrar talip olamaz mı acaba? Çünkü 30 yıl önceki şartlar değişti.
***
Son bir not.
Alın size taze bir tartışma:
- İBB verilerinin kopyalanması.
Siyasi tansiyon düştü diye sevinirken, haydi buyurun:
- Dakika 1, gol 1.
Daha durun bakalım.