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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

14 Ekim 2018

Çıkış yasağı kalktı.

Rahip Brunson gitti, oh.

Acaba Türkiye’ye giriş yasağı var mı?

***

Rahip gitti ama Kaşıkçı sağolsun.

Sağdır inşallah.

Bir süre de onunla oyalanırız.

Şimdi Türk-Arap Heyetleri ortak çalışma yapıyorlar. Esrar perdesini kaldıracaklar.

Biraz zor.

***

Çünkü...

Kaşıkçı eğer kaçırıldıysa...

1 numaralı şüpheli Suudi Arabistan gözüküyor.

E peki, hem kaçıracaklar, hem de gelip burada araştırma yapacaklar, öyle mi? Neyi araştıracaklar acaba? Nesini araştıracaklar? Hiç... Dostlar alışverişte görsün.

***

Bir de şu mesele var.

- Kral Selman’ın emriyle mi kaçırıldı, yoksa Kral’a rağmen mi kaçırıldı?

Araştırma heyetindekiler Kral’a yakın adamlar olduğuna göre, yine geldik aynı soruya:

-Neyi araştıracaklar?

***

Suudi Arabistan’ı doğrudan suçluyor değilim. Fakat dünyadaki ortak kanaat, şimdilik Suudileri işaret ediyor.

Olay eğer çözülmezse, endişemiz şudur ki, bir faili meçhul’le karşı karşıya kalacağız. O takdirde de sorumluluğu Türkiye’ye yıkacaklar.

.........

Öyleyse?

Ortak araştırmalar sürerken, muhtemel engellemelere son derece dikkat kesileceğiz.

 

Not:

Trump, Rahip Brunson için Tayyip Erdoğan’a niye teşekkür ediyor?

Vermek istediği mesajı

yutup oturacak değiliz.

Ne patavatsız bir Başkan bu.

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