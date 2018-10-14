Rahip Brunson gitti, oh.
Acaba Türkiye’ye giriş yasağı var mı?
***
Rahip gitti ama Kaşıkçı sağolsun.
Sağdır inşallah.
Bir süre de onunla oyalanırız.
Şimdi Türk-Arap Heyetleri ortak çalışma yapıyorlar. Esrar perdesini kaldıracaklar.
Biraz zor.
***
Çünkü...
Kaşıkçı eğer kaçırıldıysa...
1 numaralı şüpheli Suudi Arabistan gözüküyor.
E peki, hem kaçıracaklar, hem de gelip burada araştırma yapacaklar, öyle mi? Neyi araştıracaklar acaba? Nesini araştıracaklar? Hiç... Dostlar alışverişte görsün.
***
Bir de şu mesele var.
- Kral Selman’ın emriyle mi kaçırıldı, yoksa Kral’a rağmen mi kaçırıldı?
Araştırma heyetindekiler Kral’a yakın adamlar olduğuna göre, yine geldik aynı soruya:
- Neyi araştıracaklar?
***
Suudi Arabistan’ı doğrudan suçluyor değilim. Fakat dünyadaki ortak kanaat, şimdilik Suudileri işaret ediyor.
Olay eğer çözülmezse, endişemiz şudur ki, bir faili meçhul’le karşı karşıya kalacağız. O takdirde de sorumluluğu Türkiye’ye yıkacaklar.
.........
Öyleyse?
Ortak araştırmalar sürerken, muhtemel engellemelere son derece dikkat kesileceğiz.
Not:
Trump, Rahip Brunson için Tayyip Erdoğan’a niye teşekkür ediyor?
Vermek istediği mesajı
yutup oturacak değiliz.
Ne patavatsız bir Başkan bu.
Pazar kahvesi
Çıkış yasağı kalktı.
Rahip Brunson gitti, oh.
Acaba Türkiye’ye giriş yasağı var mı?
***
Rahip gitti ama Kaşıkçı sağolsun.
Sağdır inşallah.
Bir süre de onunla oyalanırız.
Şimdi Türk-Arap Heyetleri ortak çalışma yapıyorlar. Esrar perdesini kaldıracaklar.
Biraz zor.
***
Çünkü...
Kaşıkçı eğer kaçırıldıysa...
1 numaralı şüpheli Suudi Arabistan gözüküyor.
E peki, hem kaçıracaklar, hem de gelip burada araştırma yapacaklar, öyle mi? Neyi araştıracaklar acaba? Nesini araştıracaklar? Hiç... Dostlar alışverişte görsün.
***
Bir de şu mesele var.
- Kral Selman’ın emriyle mi kaçırıldı, yoksa Kral’a rağmen mi kaçırıldı?
Araştırma heyetindekiler Kral’a yakın adamlar olduğuna göre, yine geldik aynı soruya:
- Neyi araştıracaklar?
***
Suudi Arabistan’ı doğrudan suçluyor değilim. Fakat dünyadaki ortak kanaat, şimdilik Suudileri işaret ediyor.
Olay eğer çözülmezse, endişemiz şudur ki, bir faili meçhul’le karşı karşıya kalacağız. O takdirde de sorumluluğu Türkiye’ye yıkacaklar.
.........
Öyleyse?
Ortak araştırmalar sürerken, muhtemel engellemelere son derece dikkat kesileceğiz.
Not:
Trump, Rahip Brunson için Tayyip Erdoğan’a niye teşekkür ediyor?
Vermek istediği mesajı
yutup oturacak değiliz.
Ne patavatsız bir Başkan bu.