Pazar Kahvesi

Savaş halindeki bir ülkenin siyasetçileri, kullandığı dile, hatta ses tonuna dikkat ederler. Birbirlerine olan sert eleştirileri sayıp dökmeyi, sonraya bırakırlar. Dünya kuralıdır bu...

Herhalde bizim siyasetçiler de öyle yapacaktır.

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Aynı şekilde medya.

Savaş halindeki bir ülkenin medyası gibi davranacaktır.

Milletin morali çok mühimdir.

O moral, Ordu’ya yansıyacaktır.

Göstermelik değil, samimi bir birlik beraberlik, savaş halindeki bir ülkenin olmazsa olmaz’ıdır.

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Yani, öyle günlerdeyiz ki...

Ne kontrollü darbe denen o deli saçmasına takılıp kalabiliriz, ne de defolup gitmiş bir İMF’nin ardından hâlâ nefes tüketebiliriz. Enerji kaybı bunlar.

Şimdi gündemde tek madde var:

Türkiye’nin bekası.

Dualarımız Mehmetçik’le beraberdir.

ÖRNEĞİ YOK

Bilmiyorum, Suriye’de hâlâ posta servisi işliyor mu? Esad’a mektup yazmak istedim:

- Sen ne biçim lidersin? Senin topraklarında 62 buçuk millet cirit atıyor, bir o kadar örgüt at koşturuyor, milyonlarca insan mahvoluyor, evini barkını tarlasını bahçesini, memleketini terk ediyor ama sen neyin peşindesin bilinmiyor. Suriye’nin akıbetine başkaları karar verecek.

Hey, Hafız’ın oğlu.

Diktatörlük ne yazar?

Önce kahraman ol.

Vatan için yapacak

hiçbir şeyin yok mu senin?

SİLİVRİ

POSTA Kervanı olarak Silivri’ye sefer düzenledik. Belediye hizmetlerinin en ilerici örneklerini, yerinde gördük. Özel bir çalışma hazırlıyoruz.

Yakında...