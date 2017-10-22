Pazar Kahvesi

Hele Melih Gökçek meselesi, pehlivan tefrikasına döndü.

***

İstifa etti, ediyor, edecek... Hayır, etmiyor, etmeyecek.

Yetti yahu.

“Seçimle gelmişti” diyenlere cevap hazır:

- Ama onu kim aday göstermişti?

“Seçimle gitsin” diyenlere de cevap hazır:

- Bir daha aday olmayacak ki, nasıl gitsin?

***

Kavgalı mı gitsin, barışık mı gitsin? Pazarlık mı yapsın, yoksa partinin bir neferi olarak mı kalsın?

- Veda mı, vefa mı, feda mı?

Buyrun bakalım.

Laflar havada uçuşuyor.

***

Nasıl bitecek bu tefrika?

Herkes biliyor ki Tayyip Erdoğan geri adım atacak bir insan değil. Ama yine herkes biliyor ki Melih Gökçek de kolay pes edecek bir adam değil.

E ne olacak şimdi?

Ben bu yazıyı yazdığım saatlerde olan olduysa bile tefrika bitmiş sayılır mı? O da belli değil.

***

Bu tür konuları kaşımayı sevmem. Fazla girmek istemiyorum. Esasen kamuoyunun böyle bir meseleyle günlerdir meşgul edilmesini de beğenmedim.

- Nasıl biterse bitsin.

Ama bitsin, yeter.

Biraz futbol konuşmaya ne dersiniz? Bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe maçı var, ne haber? Hakem Cüneyt Çakır’ın işi, Melih Gökçek’ten daha müşkül.

Not:

Vize krizi çözülse ne yazar, çözülmese ne yazar? İnsanların burnundan getirerek verdiğin vizeye zaten vize değil ambargo denir. Buyur, senin olsun. Yiğitlik bizde kalsın.