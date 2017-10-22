Kabak tadı verdi bu iş.
Pazar Kahvesi
Hele Melih Gökçek meselesi, pehlivan tefrikasına döndü.
***
İstifa etti, ediyor, edecek... Hayır, etmiyor, etmeyecek.
Yetti yahu.
“Seçimle gelmişti” diyenlere cevap hazır:
- Ama onu kim aday göstermişti?
“Seçimle gitsin” diyenlere de cevap hazır:
- Bir daha aday olmayacak ki, nasıl gitsin?
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Kavgalı mı gitsin, barışık mı gitsin? Pazarlık mı yapsın, yoksa partinin bir neferi olarak mı kalsın?
- Veda mı, vefa mı, feda mı?
Buyrun bakalım.
Laflar havada uçuşuyor.
***
Nasıl bitecek bu tefrika?
Herkes biliyor ki Tayyip Erdoğan geri adım atacak bir insan değil. Ama yine herkes biliyor ki Melih Gökçek de kolay pes edecek bir adam değil.
E ne olacak şimdi?
Ben bu yazıyı yazdığım saatlerde olan olduysa bile tefrika bitmiş sayılır mı? O da belli değil.
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Bu tür konuları kaşımayı sevmem. Fazla girmek istemiyorum. Esasen kamuoyunun böyle bir meseleyle günlerdir meşgul edilmesini de beğenmedim.
- Nasıl biterse bitsin.
Ama bitsin, yeter.
Biraz futbol konuşmaya ne dersiniz? Bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe maçı var, ne haber? Hakem Cüneyt Çakır’ın işi, Melih Gökçek’ten daha müşkül.
Not:
Vize krizi çözülse ne yazar, çözülmese ne yazar? İnsanların burnundan getirerek verdiğin vizeye zaten vize değil ambargo denir. Buyur, senin olsun. Yiğitlik bizde kalsın.