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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Parmak hesabı

11 Mayıs 2018

İki ittifak var.

HDP bu ittifaklarda yok gözüküyorsa da muhalefet cephesinde yer aldığına göre CHP, İYİParti, DSP, SP’den oluşan dörtlü grubun 5’inci ortağıdır.

Doğal üyedir.

Doğal müttefiktir.

Sahiden dışarıda tek başına kalan yegane parti ise Vatan Partisi’dir.

Yani asıl gariban Doğu Perinçek’tir.

***

Koskoca adamlar müsamere sergiliyor.

Bir taraf “tamam” kelimesine bir parola gibi sarılmış, öbür taraf ise “devam” kelimesinde bir keramet arıyor... Ve bu oyun meclise kadar yansıyor.

Zannedersiniz ki, artık seçim sandığında oylama falan yok, sosyal medyada tıklama var.

Kim daha fazla tık yaparsa.

***

Hazineye her kepçe atan, hayali para dağıtıyor. Gayriciddi vaatler, ciddi olan vaatleri de gölgeliyor.

Milli iradeyi bu derece paraya endekslemek ayıp değil mi?

Neye benzedi bu iş?

1991 seçimlerindeki taban fiyatı yarışına...

Hatırladınız mı?

Nasıl bir rüşvetti o?

- 2 bin lira vereceğim.

-Ben 5 bin lira vereceğim.

-Kim ne veriyorsa, ben bin lira fazlasını vereceğim.

Oraya mı döndük?

***

Diyorlar ki...

AK Parti’de bir coşku eksikliği var.

Var ama çaresi de var.

-Çare Kılıçdaroğlu.

Birkaç konuşma daha yapsa yeter.

Hazret, rakiplerinin eksiğini tamamlamakla yükümlü olduğuna göre, AK Parti’ye de bir kıyak yapacaktır elbet.

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