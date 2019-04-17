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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özetlersek...

17 Nisan 2019

Kütük, sandık, sayım, yazım, itiraz, tekrar sayım, karşı itiraz... ve daha bir sürü şey.

Evet çok tartıştık, çok yorulduk... Evet şu oldu, bu oldu ama galiba iyi de oldu. Sandığa atılan her oy’un nereye gittiğini takip ettik, öğrendik.

Hatta ömür boyunca mızıkçılık yapanlara bile, nihayet sandığa saygı demeyi öğrettik. Milli irade hırsızlarını da teşhir ettik.

***

Şimdi ne olacak?

Hiç...

Kurallar tıkır tıkır işleyecek.

YSK, seçimin tekrarına karar verdiği yerlerde seçim elbet tekrarlanacak. Ya da başvuruları reddettiği ve reddedeceği yerlerde ise seçim tekrarlanmayacak. Sandık galipleri görevlerine başlayacak.

Böylece milli iradeye saygı bir kere daha tescil edilecek.

.........

Ya sonra?

Sonrası yok.

Çünkü 4 buçuk yıl seçim yok.

Türkiye, birikmiş problemlerine konsantre olup yoluna devam edecek.

Ve herkes kendi işine bakacak.

 

Özal’ı anıyoruz

Onu kaybedeli bugün 26 yıl oldu.

Türkiye’yi uyandırıp ateşleyen, yepyeni ufuklara taşıyan, teslimiyetçi değil girişimci bir ruh getirerek büyük özgüven aşılayan, değerli bir devlet adamıydı.

Saygıyla anıyorum.

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