Önce / Sonra

İktidar mı belediyeler sayesinde, yoksa belediyeler mi iktidar sayesinde palazlanıp büyüyor?

Belki de ikisi birden.

Yani hem yumurta tavuktan, hem tavuk yumurtadan.

Ama şurası muhakkak ki, belediye seçimlerini kaybeden partiler, uzun süre toparlanamıyorlar.

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Nitekim, SHP, yani sosyal demokratlar, ellerindeki belediyeleri kaybettikten sonra, epey sarsıntı geçirdiler. Bir dönem meclise bile giremediler.

Vaktiyle de Demirel’in 2. MC hükümeti, belediye seçimlerindeki hezimet

sebebiyle yıkılıverdi.

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Niye yazıyorum?

2019’da hem belediye seçimleri var, hem de büyük seçim var.

Biri Mart’ta, diğeri Kasım’da.

Aradaki süre 7 ay.

Çok kısa bir süre bu.

Yani Mart’taki bozgun, Kasım’a da yansır.

İşte bu sebeple, acaba diyorum, partiler, Cumhurbaşkanlığı seçimini belediye seçimlerinden önceye almayı istemezler mi?

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Çünkü... Belediye seçimlerindeki oy dağılımını, daima başkan adaylarının kişiliği etkiliyor. Bu yüzden de bazen bambaşka bir puan cetveli çıkıyor ortaya.

O rüzgar 7 ayda geçer mi?

Bence tehlikeli bir oyun.

Arada erken seçim lafları, belki de bu yüzden çıkıyor.

Benimkisi sadece bir tespit.

Yoksa, erken seçim meraklısı değilim.