İktidar mı belediyeler sayesinde, yoksa belediyeler mi iktidar sayesinde palazlanıp büyüyor?
Önce / Sonra
Belki de ikisi birden.
Yani hem yumurta tavuktan, hem tavuk yumurtadan.
Ama şurası muhakkak ki, belediye seçimlerini kaybeden partiler, uzun süre toparlanamıyorlar.
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Nitekim, SHP, yani sosyal demokratlar, ellerindeki belediyeleri kaybettikten sonra, epey sarsıntı geçirdiler. Bir dönem meclise bile giremediler.
Vaktiyle de Demirel’in 2. MC hükümeti, belediye seçimlerindeki hezimet
sebebiyle yıkılıverdi.
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Niye yazıyorum?
2019’da hem belediye seçimleri var, hem de büyük seçim var.
Biri Mart’ta, diğeri Kasım’da.
Aradaki süre 7 ay.
Çok kısa bir süre bu.
Yani Mart’taki bozgun, Kasım’a da yansır.
İşte bu sebeple, acaba diyorum, partiler, Cumhurbaşkanlığı seçimini belediye seçimlerinden önceye almayı istemezler mi?
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Çünkü... Belediye seçimlerindeki oy dağılımını, daima başkan adaylarının kişiliği etkiliyor. Bu yüzden de bazen bambaşka bir puan cetveli çıkıyor ortaya.
O rüzgar 7 ayda geçer mi?
Bence tehlikeli bir oyun.
Arada erken seçim lafları, belki de bu yüzden çıkıyor.
Benimkisi sadece bir tespit.
Yoksa, erken seçim meraklısı değilim.