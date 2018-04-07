Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcamışlar.
Niyet bozuk
Ellerine ne geçmiş? Hiç.
Trump, bunları yana yakıla anlatırken bir de demez mi ki:
- Petrol kuyularını kontrolümüz altına alamadık.
Hangi hakla?
Elâlem’in topraklarına ta 10 bin kilometre öteden gelip yerleşmek, petrolüne göz koymak, hangi hakla acaba?
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İyice anlaşılmıştır ki:
- Uluslararası Hukuk diye bir şey yok azizim.
- Birleşmiş Milletler diye bir kurum yok.
- Savaş suçu, savaş suçlusu? Yok.
- İnsan Hakları? Yok yok yok. Esasen insaniyet yok.
İşgal, istila ve gasp serbest. Kimin gücü kime yeterse.
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Suriye’den çekileceğini söyleyen Trump’a, Suudi Arabistan ne diyor:
- Çekilmeyin. Suriye’de kalın.
- Masraflarımızı siz öderseniz çekilmeyiz, kalırız.
Görüyor musunuz?
Süper devlet, paralı asker olmaya razı, öbürü de süper devleti fedai olarak kiralamaya hazır.
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Dünya böylesine rezil bir durumdayken, bize kim sorabilir “Suriye’den ne zaman çıkıyorsunuz” diye.
- Çıkmıyoruz. Önce ABD çıksın.
Not:
Günde yüz kere duyarız:
- Suriye’nin toprak bütünlüğü.
- Suriye’nin yeni anayasası.
- Suriye’nin imar ve inşası.
Yeter yahu, anladık:
“Suriye, Suriyelilerindir.”