Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Nereden çıktı bu
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nereden çıktı bu

29 Ocak 2020

Hepimiz birden mi çıldırdık?

- Sen Balkanlar’dan geldin / Sen Kafkaslar’dan geldin.

Ne demek bunlar?

Hayatımızda hiç duymadığımız laflar.

İşitiyor musunuz?

- Sen bu topraklarda yokken ben vardım.

Yâni?

- Yâni sen misafirsin, haddini bil.

***

Bu kafayla nasıl siyaset yapacağız?

Biri çıkıyor, Diyarbakır’ı babasının malı sanıyor, öbürü çıkıyor İzmir’i yok farz ediyor, bir başka dümbelek çıkıyor İstanbul halkını dilediği gibi kategorize etmeye kalkıyor.

Peki, vatandaşlık tanımını nasıl yapacağız?

***

Laik - Antilaik ayrımı yetmedi.

Yıllarca sağcı solcu, yine yıllarca dinci-dinsiz tartışması yetmedi.

Şimdi soy sop, ırk kavim köken ayrışması mı başladı?

Biz bunları hiç konuşmazdık. Komşumuzun Kürt mü, Türk mü, Alevi mi, Sunni mi olduğunu hiç merak etmezdik.

Bize bunun için büyük millet dediler.

***

Peki ne oldu şimdi?

En güçlü tarafımızı bozmaya çalışıyorlar.

Adına da kutuplaşma diyorlar ki, geçici bir inatlaşma zannedilsin.

Hayır. Öyle değil.

Bölme ve bölünme gayreti bu.

***

Memleketin yarı aydınlarına bakın.... Gerçek aydın olamadıkları için, bu akıma çanak tutuyorlar, farkında değiller.

Yahu Türküm diyemiyorsanız bari Türkiyeciyim deyin, onu da diyemiyorsanız Türkiyeliyim deyin, razıyız.

Yeter ki şu saf temiz insanlarda soy sop, ırk ve kavim ayrıcalığını körüklemekten vazgeçin.

Siz ne biçim Atatürkçü’sünüz? Atatürk, isminden de anlaşılacağı gibi, her şeyden evvel Türk’tür.

Siz de biraz Türkleşmeye çalışın.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu festivaller kaçmazÖmür KurtBu festivaller kaçmaz29.01.2020
Beş yüz yıllık uykuMehmet SOYSALBeş yüz yıllık uyku29.01.2020
Latif Demirci çiziyorLatif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor29.01.2020
Depremin bize öğretemediğiFuat BOLDepremin bize öğretemediği29.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.