- Kim öldürttü İranlı generali?
Misillemeler bitse de, sürüp gitse de, bu soru devam edecek:
-Kim öldürttü?
Amerika mı?
Haşa...
Bu tür operasyonlarla hep övünen Amerika, bu defa
“devlet olarak” bir kenara çekildi ve “Trump’ın emri” deyip çıktı işin içinden.
***
-Hangi Trump bu?
Hani var ya, azletmeye çalıştıkları Başkan...
Meşruiyeti tartışmalı olan...
Vay canına.
Emri o verdi ha?
-O verdi... ABD masumdur.
***
Gerçi Trump’a faydası dokunacaktır... Amerikan milliyetçiliği seçimde
ona yarayacaktır.
Ama mesele o değil...
Mesele, daha derin.
Bir kendi Başkanı’nı hedef gösteren Pentagon komutanlarına bakın, bir de İran’ın kendi komutanına gösterdiği vefaya bakın.
TürkAkım
Hayırlı olsun.
Lakin Kanal İstanbul’u canımızı dişimize takarak tartışırken,
bu TürkAkım da nereden
çıktı şimdi? Vallaha yoruldum. Beni bilimsel olarak ikna etmeniz lazım. “Depremi tetikler mi acaba?” Üç gündür bu fırtına ve bu kasırga, hayırdır inşallah.
Ben hayır diyorum azizim...
Siz ne diyorsunuz?
Ne örnek ama...
- Kim öldürttü İranlı generali?
Misillemeler bitse de, sürüp gitse de, bu soru devam edecek:
-Kim öldürttü?
Amerika mı?
Haşa...
Bu tür operasyonlarla hep övünen Amerika, bu defa
“devlet olarak” bir kenara çekildi ve “Trump’ın emri” deyip çıktı işin içinden.
***
-Hangi Trump bu?
Hani var ya, azletmeye çalıştıkları Başkan...
Meşruiyeti tartışmalı olan...
Vay canına.
Emri o verdi ha?
-O verdi... ABD masumdur.
***
Gerçi Trump’a faydası dokunacaktır... Amerikan milliyetçiliği seçimde
ona yarayacaktır.
Ama mesele o değil...
Mesele, daha derin.
Bir kendi Başkanı’nı hedef gösteren Pentagon komutanlarına bakın, bir de İran’ın kendi komutanına gösterdiği vefaya bakın.
TürkAkım
Hayırlı olsun.
Lakin Kanal İstanbul’u canımızı dişimize takarak tartışırken,
bu TürkAkım da nereden
çıktı şimdi? Vallaha yoruldum. Beni bilimsel olarak ikna etmeniz lazım. “Depremi tetikler mi acaba?” Üç gündür bu fırtına ve bu kasırga, hayırdır inşallah.
Ben hayır diyorum azizim...
Siz ne diyorsunuz?