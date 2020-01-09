Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Ne örnek ama...
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne örnek ama...

9 Ocak 2020

- Kim öldürttü İranlı generali?

Misillemeler bitse de, sürüp gitse de, bu soru devam edecek:

-Kim öldürttü?

Amerika mı?

Haşa...

Bu tür operasyonlarla hep övünen Amerika, bu defa

“devlet olarak” bir kenara çekildi ve “Trump’ın emri” deyip çıktı işin içinden.

***

-Hangi Trump bu?

Hani var ya, azletmeye çalıştıkları Başkan...

Meşruiyeti tartışmalı olan...

Vay canına.

Emri o verdi ha?

-O verdi... ABD masumdur.

***

Gerçi Trump’a faydası dokunacaktır... Amerikan milliyetçiliği seçimde

ona yarayacaktır.

Ama mesele o değil...

Mesele, daha derin.

Bir kendi Başkanı’nı hedef gösteren Pentagon komutanlarına bakın, bir de İran’ın kendi komutanına gösterdiği vefaya bakın.

 

TürkAkım

Hayırlı olsun.

Lakin Kanal İstanbul’u canımızı dişimize takarak tartışırken,

bu TürkAkım da nereden

çıktı şimdi? Vallaha yoruldum. Beni bilimsel olarak ikna etmeniz lazım. “Depremi tetikler mi acaba?” Üç gündür bu fırtına ve bu kasırga, hayırdır inşallah.

Ben hayır diyorum azizim...

Siz ne diyorsunuz?

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Margot Robbie Barbie oluyorÖmür GEDİKMargot Robbie Barbie oluyor09.01.2020
Christos 2020 için derki; Sevginizi onu hakkedenlerle paylaşınAygül AydınChristos 2020 için derki; Sevginizi onu hakkedenlerle paylaşın!09.01.2020
Trump’ın hamlesini nasıl okumak lazımAbdulkadir SELVİTrump’ın hamlesini nasıl okumak lazım09.01.2020
2020: En güçlü devir nasıl başlarŞahver KAYA2020: En güçlü devir nasıl başlar?09.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.