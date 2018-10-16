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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne fark eder?

16 Ekim 2018

Yerel seçimden vazgeçip desek ki:

-Herkes yerinde kalsın.

Yani, mesela İzmir yine CHP’nin, İstanbul yine AK Parti’nin, Diyarbakır

yine HDP’nin (ya da bir kayyumun) olsun.

-Kabul edenler etmeyenler?

***

Hiç fena bir teklif değil.

Evdeki bulgurdan da olma ihtimali ağır bastığı için pirince gitmekten vazgeçecek öyle çok siyasetçi var ki, teklifin üzerine belki balıklama atlarlar:

-Herkes yerinde kalsın.

Tabii Mansur Yavaş da yerinde kalsın.

Ezeli ve ebedi aday.

***

Şimdi Mansur Yavaş nerden geldi aklıma?

Geldi.

MHP kökenli ama CHP adayı olmuş, şimdi de İYİ Parti adaylığı söz konusu, yıldızı parlak bir joker o.

-Her yere uyar.

Bu yüzden mi paylaşılamıyor, yoksa üstün vasıfları mı var, bilmiyorum...

Geçelim.

***

Esasen seçim kazananların ille üstün vasıflı, kazanamayanların ise ille kabiliyetsiz olduğu söylenemez... Halkın tercihinde elbet vardır bir hikmet.

Futbol değil ki bu...

Futbol, siyasete hiç benzemiyor.

Teknik Direktörlerin işi, vallahi parti başkanlarından daha zor. 5 maç kaybedersen gidersin.10 seçim kaybedersen lidersin.

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