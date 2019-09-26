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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne deÄŸiÅŸti?

26 Eylül 2019

Biz yurt savunmasÄ± derdindeyiz, onlar diyor ki boÅŸverin savunmayÄ±, size yeni önerilerimiz var.

Biz gÃ¼venli bÃ¶lge peÅŸindeyiz, onlar diyor ki boÅŸverin gÃ¼venliÄŸi, gelin sizinle ticaret hacmini geliÅŸtirelim.

Ta okyanus Ã¶tesine kurulmuÅŸ bizimle adeta dalgasÄ±nÄ± geÃ§iyor.

***

Belki de bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lÃ¼yordur.

Ã–yle ya...

Sabah benimle devriye turuna Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¶ÄŸleden sonra dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ± eÄŸitiyor.

BayraÄŸÄ± hem bizim tarlada dalgalanÄ±yor hem de terÃ¶ristlerin kampÄ±nda.

Bir mavi boncuk bana,

bin mavi boncuk Ã¶bÃ¼rÃ¼ne.

***

DahasÄ±...

Bana yine uÃ§ak gagalayacak. Kim bilir kaÃ§ uÃ§ak.

Hem gÃ¶nlÃ¼mÃ¼ alÄ±yor, hem paramÄ± alacak, hem de FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusuna - beni oyalayÄ±p -Âyine geciktirecek.

Vay uyanÄ±k.

Bir ÅŸey sÃ¶yleyeyim mi?

OrtaklÄ±k, mÃ¼ttefiklik, dostluk, ÅŸu, bu, hepsi ÅŸÃ¶yle bir kenarda dursun, bunlar selam verilecek insanlar deÄŸil.

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