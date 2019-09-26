Biz yurt savunmasÄ± derdindeyiz, onlar diyor ki boÅŸverin savunmayÄ±, size yeni önerilerimiz var.
Biz gÃ¼venli bÃ¶lge peÅŸindeyiz, onlar diyor ki boÅŸverin gÃ¼venliÄŸi, gelin sizinle ticaret hacmini geliÅŸtirelim.
Ta okyanus Ã¶tesine kurulmuÅŸ bizimle adeta dalgasÄ±nÄ± geÃ§iyor.
***
Belki de bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lÃ¼yordur.
Ã–yle ya...
Sabah benimle devriye turuna Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¶ÄŸleden sonra dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ± eÄŸitiyor.
BayraÄŸÄ± hem bizim tarlada dalgalanÄ±yor hem de terÃ¶ristlerin kampÄ±nda.
Bir mavi boncuk bana,
bin mavi boncuk Ã¶bÃ¼rÃ¼ne.
***
DahasÄ±...
Bana yine uÃ§ak gagalayacak. Kim bilir kaÃ§ uÃ§ak.
Hem gÃ¶nlÃ¼mÃ¼ alÄ±yor, hem paramÄ± alacak, hem de FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusuna - beni oyalayÄ±p -Âyine geciktirecek.
Vay uyanÄ±k.
Bir ÅŸey sÃ¶yleyeyim mi?
OrtaklÄ±k, mÃ¼ttefiklik, dostluk, ÅŸu, bu, hepsi ÅŸÃ¶yle bir kenarda dursun, bunlar selam verilecek insanlar deÄŸil.
Ne deÄŸiÅŸti?
Biz yurt savunmasÄ± derdindeyiz, onlar diyor ki boÅŸverin savunmayÄ±, size yeni önerilerimiz var.
Biz gÃ¼venli bÃ¶lge peÅŸindeyiz, onlar diyor ki boÅŸverin gÃ¼venliÄŸi, gelin sizinle ticaret hacmini geliÅŸtirelim.
Ta okyanus Ã¶tesine kurulmuÅŸ bizimle adeta dalgasÄ±nÄ± geÃ§iyor.
***
Belki de bÄ±yÄ±k altÄ±ndan gÃ¼lÃ¼yordur.
Ã–yle ya...
Sabah benimle devriye turuna Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¶ÄŸleden sonra dÃ¼ÅŸmanÄ±mÄ± eÄŸitiyor.
BayraÄŸÄ± hem bizim tarlada dalgalanÄ±yor hem de terÃ¶ristlerin kampÄ±nda.
Bir mavi boncuk bana,
bin mavi boncuk Ã¶bÃ¼rÃ¼ne.
***
DahasÄ±...
Bana yine uÃ§ak gagalayacak. Kim bilir kaÃ§ uÃ§ak.
Hem gÃ¶nlÃ¼mÃ¼ alÄ±yor, hem paramÄ± alacak, hem de FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusuna - beni oyalayÄ±p -Âyine geciktirecek.
Vay uyanÄ±k.
Bir ÅŸey sÃ¶yleyeyim mi?
OrtaklÄ±k, mÃ¼ttefiklik, dostluk, ÅŸu, bu, hepsi ÅŸÃ¶yle bir kenarda dursun, bunlar selam verilecek insanlar deÄŸil.