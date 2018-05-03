Nasıl biri

Armudun sapı, üzümün çöpü, Büyükerşen’in yaşı... diye diye bu günlere geldik.

Bülent Tezcan haklı.

Kardeşim, size adam beğendiremiyoruz.

Partili mi olsun, partisiz mi?

Yahu hangisi olursa olsun. Yeter ki adaletli biri olsun...

“Hukuk Adamı titizliğiyle” davranacak adaletli biri.

Anlaşıldı mı?

Eşkal nasıl?

***

Şimdiye kadar çıkan adaylar hep partili.

Erdoğan, AK Partili.

Akşener, İYİ Partili.

Perinçek, Vatan Partili.

Temel Reis, Saadet Partili.

Yarın açıklanacak olan da Cumhuriyet Halk Partili... değilse bile o gelenekten gelen biri.

En azından CHP camiasına

aşina biri. İyi adapte olmuş biri.

Kaldı ki partili olmak kötü birşey değil. Adaletli biri olduktan sonra isterse HDP’li olsun.

***

Eşkal vermeye devam ediyorum:

- Ekonomiden anlayan biri.

Yoo, şart değil.

Adam ekonomiden anlıyordur ama belki pratik tecrübesi hiç yoktur. Futbolu iyi bilen ama ömründe hiç sahaya çıkıp maç yapmamış çook insan var.

- Kavgacı olmayan biri.

Bu doğru.

Kılıçdaroğlu bu şartı koymakta haklı işte... Hırçın siyasetin prim getirmediğini nihayet anlamışa benzer.

***

Peki, CHP niye geç kaldı.

Niye son günü bekledi?

Bekledi, çünkü adayı beğenmeyip bağımsız adaylığını ilan ederek 100 bin imza için isyan bayrağını açacak bir

CHP’li ya ortaya çıkarsa?

İşte ona dar vakit bıraktı.

Not:

Başbakan’ın açtığı 24 milyar liralık pakete “oy paketi”dediler.

Elbette ki oy paketi.

Ama kolayı var.

İstemeyen oy vermez,

pakete de el sürmez.