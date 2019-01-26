Adana mutabakatı’nın gündeme gelmesi, yeni bir kapı açabilir.
Büyük ihtimalle hayırlı da olur...
Zaten Amerika’yla hâlâ neyi konuşuyoruz ki?
Muhatabımız Şam Hükümeti. Legal bir devlet.
.........
Esad’la yüzyüze bakmak şart değil.
Karşılıklı komisyonlar kurulur, İçişleri, Dışişleri, İstihbarat ve Genelkurmay Birimleri oturur, müzakere eder.
1998 anlaşmasında Şam Hükümeti’ni bağlayan maddeler var. Bu maddelerin hepsi güncelleşebilir.
Bir şey söyleyeyim:
Şam Hükümeti şudur budur ama hiç değilse ABD’den daha ciddi bir devlettir. Düşmanlığı bile ciddidir.
***
Olay zaten nedir ki?
Olay, Suriye topraklarında cereyan ediyor.
Adana mutabakatında Suriye’nin imzası var. Taahhüt sahibi Suriye:
Dahası:
Terörün Suriye topraklarında yuvalandığı zaten Adana anlaşmasından açıkça anlaşılıyor.
Kaldı ki kendi vatan topraklarına tekrar hakim olmak isteyen de Suriye.
Görüyorsunuz ki hep Suriye, hep Suriye.
Öyleyse ABD kim oluyor?
***
Karşımızda sadece katil sürüsü yok... Bir de devlet kılığına bürünmüş batılı bir kalleş sürüsü var. Bunların tampon bölge çözümüne güvenilir mi?
Bu bakımdan diyorum ki, ehven-i şer Şam Hükümeti... Hatta gün kaybetmeden.
Maksat üzüm yemek.
Gerekirse bağcıyı döve döve.
Ama ille de üzüm yemek.
Mutabakat-1998
Adana mutabakatı’nın gündeme gelmesi, yeni bir kapı açabilir.
Büyük ihtimalle hayırlı da olur...
Zaten Amerika’yla hâlâ neyi konuşuyoruz ki?
Muhatabımız Şam Hükümeti. Legal bir devlet.
.........
Esad’la yüzyüze bakmak şart değil.
Karşılıklı komisyonlar kurulur, İçişleri, Dışişleri, İstihbarat ve Genelkurmay Birimleri oturur, müzakere eder.
1998 anlaşmasında Şam Hükümeti’ni bağlayan maddeler var. Bu maddelerin hepsi güncelleşebilir.
Bir şey söyleyeyim:
Şam Hükümeti şudur budur ama hiç değilse ABD’den daha ciddi bir devlettir. Düşmanlığı bile ciddidir.
***
Olay zaten nedir ki?
Olay, Suriye topraklarında cereyan ediyor.
Adana mutabakatında Suriye’nin imzası var. Taahhüt sahibi Suriye:
Dahası:
Terörün Suriye topraklarında yuvalandığı zaten Adana anlaşmasından açıkça anlaşılıyor.
Kaldı ki kendi vatan topraklarına tekrar hakim olmak isteyen de Suriye.
Görüyorsunuz ki hep Suriye, hep Suriye.
Öyleyse ABD kim oluyor?
***
Karşımızda sadece katil sürüsü yok... Bir de devlet kılığına bürünmüş batılı bir kalleş sürüsü var. Bunların tampon bölge çözümüne güvenilir mi?
Bu bakımdan diyorum ki, ehven-i şer Şam Hükümeti... Hatta gün kaybetmeden.
Maksat üzüm yemek.
Gerekirse bağcıyı döve döve.
Ama ille de üzüm yemek.