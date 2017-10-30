Mesele derin

Asıl şuna cevap arayalım.

- 16 Nisan referandumunu geçersiz sayıyorsak,

o referandumun şartlarını kabullenip nasıl seçime gireceğiz?

- Cumhurbaşkanlığına

niçin aday olacağız?

- Meclisin bir hükmü kalmıyorsa, milletvekili

seçimine niçin katılacağız?

Baraj inmiş veya çıkmış, niye bunu dert edeceğiz?

........

Uzatmayalım.

Özeti şudur:

Sistem değişikliğini külliyen reddediyorsak, yeni sisteme göre yapılacak olan seçimde bizim ne işimiz var?

Önce bunların cevabı lazım.

NAKLEN

Bazı güzel sözlerin sahibi meçhuldür. Meçhul olmayanların ise sahibi çoktur.

Öyle veya böyle.

Asıl mühim olan, o sözleri yerinde hatırlayıp kullanabilmek ve zamanın ruhu’na uyarlayabilmektir.

Aklımda kalan üç beş tanesini yazmaya çalışayım.

****

Ağaç, eğer gövdesine

bir sarmaşık dolanmışsa

ne yapsın?

.....

Gerçek dostlar gökteki yıldızlara benzerler. Karanlık basınca ilk onlar görünürler.

.....

Davul, kendini bıçaklayıp baştan başa yararsa, tokmakla onu kimse çalamaz.

.....

Yazık o millete ki,

bir kurtarıcısı yok... Hayır,

öyle değil. Yazık o millete ki,

bir kurtarıcıya muhtaç.

.....

Maceracı, başarıya ulaşsa bile yine maceracıdır.

.....

Düğün evinde en çok oynayana, cenaze evinde en çok ağlayana dikkat ediniz.

....

Tencerem kaynarken, maymunum oynarken...

.....

Not: Sözlerin sahiplerini saygıyla anıyorum.