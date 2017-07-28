Madem öyle...

Yardımcı Doçentlik kalkıyor.

Lakin, kalkması bu derece gerekiyor idiyse, ille Tayyip Erdoğan’ın ikazı mı lazımdı?

Milli Takım’a kimin teknik direktör olacağından tutun, Çatladıkapı Muhtarlığı’nın tabelasına kadar, her meseleye ille de Erdoğan mı müdahale edecek? Evet.

***

Kimse insiyatifini kullanmıyor.

Şu kavşağa bir trafik polisi lazımsa, Erdoğan fark edip söyleyecek.

Üç tane ağaç kesilecekse Erdoğan mani olacak,

beş tane ağaç dikilecekse Erdoğan lüzum görecek.

Erdoğan’ın gözüne çarpan kaçak ve çirkin yapılar yıkılacak, gözüne çarpmayanlar öylece duracak.

- Yahu siz ne iş yaparsınız?

***

Yeni değil, eskiden beri

bu böyle.

“Statda ışıklar kesildi, kupayı verelim mi, töreni erteleyelim mi” diye Erdoğan’a soruluyor.

Soyunma odasında rehin kalan hakemi bile Erdoğan kurtarıyor.

Ondan sonra da:

- Tek Adam, Tek Adam.

Elbet tek adam.

Keşke çok adam olsa.

Not:

Dün, 2 üyenin daha milletvekilliği düştü.

Anlamıyorum.

Meclis’e girebilmek için büyük gayret gösterip de, girdikten sonra devamsızlık sebebiyle ihraç edilmek nasıl bir sorumsuzluktur?

Mektep kaçağı tembeller bile kaç gün kaytaracaklarını bilirler. Bunlarda o da yok.