Rozetsiz bir Belediye Başkanı, aslında iyi model.
Ankara’ya böyle bir aday nasip oldu.
Lakin bakacağız.
Seçmenleri de rozetsiz mi acaba?
***
Parti meclisinde açık oylama yapılmış... Açık oy CHP’nin eski bir yöntemidir.
Sonuç: Yüzde 80... Mansur Yavaş’a evet.
Evet ama bence yüzde 80 çok az bir oran...
Demek ki yüzde 20 fire vermiş.
Salonda bulunan salt partili üyeler yüzde 20 fire vermişse, bu oran sokaktaki sade vatandaş’a nasıl yansır acaba?
***
Gelelim İstanbul’a.
Aday: Ekrem İmamoğlu.
Bir İlçe Belediye Başkanı’nın “başarılı bulunup” Büyükşehir’e lâyık görülmesi, güzel bir şey...
Lakin...
- Ya kazanamazsa?
O zaman, Beylikdüzü İlçesi’ndeki makamını da kaybetmiş olacak, eyvah...
.........
Nitekim...
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olmak için yola çıktı. İyi de oy aldı.
Ama ne yapayım? Cumhurbaşkanı olamadığı gibi, milletvekilliğini de kaçırdı.
Hani derler ya:
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
Tam öyle bir şey.
Hulusi Akar
Ona niye kızıyorlar?
Kızarlar.
Vatanını cansiparane savunan, terörle mücadele eden kim varsa yandı bu ülkede.
Üstelik Akar’ın bir kabahati daha var:
Siyasi iradeye saygı ve itaat göstermekten sanık olarak yargılanmalıdır...
İbret-i âlem için.
Liyakat
Rozetsiz bir Belediye Başkanı, aslında iyi model.
Ankara’ya böyle bir aday nasip oldu.
Lakin bakacağız.
Seçmenleri de rozetsiz mi acaba?
***
Parti meclisinde açık oylama yapılmış... Açık oy CHP’nin eski bir yöntemidir.
Sonuç: Yüzde 80... Mansur Yavaş’a evet.
Evet ama bence yüzde 80 çok az bir oran...
Demek ki yüzde 20 fire vermiş.
Salonda bulunan salt partili üyeler yüzde 20 fire vermişse, bu oran sokaktaki sade vatandaş’a nasıl yansır acaba?
***
Gelelim İstanbul’a.
Aday: Ekrem İmamoğlu.
Bir İlçe Belediye Başkanı’nın “başarılı bulunup” Büyükşehir’e lâyık görülmesi, güzel bir şey...
Lakin...
- Ya kazanamazsa?
O zaman, Beylikdüzü İlçesi’ndeki makamını da kaybetmiş olacak, eyvah...
.........
Nitekim...
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olmak için yola çıktı. İyi de oy aldı.
Ama ne yapayım? Cumhurbaşkanı olamadığı gibi, milletvekilliğini de kaçırdı.
Hani derler ya:
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
Tam öyle bir şey.
Hulusi Akar
Ona niye kızıyorlar?
Kızarlar.
Vatanını cansiparane savunan, terörle mücadele eden kim varsa yandı bu ülkede.
Üstelik Akar’ın bir kabahati daha var:
Siyasi iradeye saygı ve itaat göstermekten sanık olarak yargılanmalıdır...
İbret-i âlem için.