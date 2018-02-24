İttifaka dair

Anlaşılmayacak yanı yok.

Fakat her gün her gece bunu anlatmaya meraklı tipler, milletin kafasını karıştırıyorlar.

Gölge etmesinler, yeter.

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Küçük ama önemli partiler vardır. Barajı yüzde 5’e, yüzde 3’e de çeksen belki yine de aşamayacaklardı. Şimdi onlara meclise girme şansı doğuyor.

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Hülle’ye hile’ye hiç ihtiyaç kalmamıştır. Gizli ittifaka gerek yok. Her şey açık... Milletvekili transferi bitmiştir.

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İttifak mecburi mi?

Değil. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Lakin kökten ihtilaflı olanların ittifak’a kalkışması çok komik olur.

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Yeni uygulamada geçersiz oylar herhalde asgariye düşecektir. Çünkü saçma sapan iptal sebepleri ortadan kalkıyor. Yani geleneksel milli irade kıyımı bu sefer yok.

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Yeri gelmişken...

Saadet Partisi (SP) paylaşılamayan bir parti konumunda ama çok dikkatli olmalı. Yani herkesle ittifak yapabilirmiş gibi bir izlenim doğmasına asla izin vermemeli.

Çünkü SP, ilkeli ve ilkelerine fevkalade bağlı bir partidir.

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Son bir not.

Yüzde 50+1 çok özel rakam.

50’den ziyade +1 var ya... İşte o, demokrasilerde 1 oy’un bile ne kadar kutsal olduğunu anlatıyor.

- Oy namustur.