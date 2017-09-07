MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>Hal ve gidiş
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hal ve gidiş

7 Eylül 2017

Yargıtay Başkanı’nın çarpıcı tespitlerinden biri:

-Hukuk eğitimi yetersiz.

Evet... 90’a yakın hukuk fakültesi var ama bunların verdiği mezunlar acaba ne durumda?

Hukukçu başka... Hukuk mezunu başka.

***

Tıp Fakültelerindeki durum nedir acaba?

Yıllarca Türkiye’de çok başarılı doktorlar yetişmiştir. Acaba yeni yetişenler ve yetişecek olanlar da öyle midir? Yoksa -sadece- tıp mezunu diplomalılarla mı müşerref olacağız?

İyi yetişmiş olanları elbet tenzih ederim ama bu konuda yaygın bir endişe var.

***

Bütün dallarda aynı sıkıntıyı görebilirsiniz.

Sınavlarda sıfır çeken binlerce öğrenci, size neyi anlatıyor?

Gençlerin bir bölümü Türkçe fukarası. Bir dilekçe bile yazamıyor.

Ama klavyede şampiyon.

***

Türkiye’de insan kalitesi irtifa kaybetmektedir.

Esasen bütün dünyada irtifa kaybetmektedir. Ülkeleri yöneten çapsız siyasetçilere bakar mısınız? Deliler iş başında.

Diplomasi, ayrı rezalet.

Uzlaşma kültürü sıfır. Çünkü ciddiyet yok. Hepsi katakulli peşinde.

***

Yargıtay Başkanı’nın tespitleri, bize bunları çağrışım ettirdi.

Ne yapalım?

Seviye, ta ilkokuldan başlar, temeli iyi öğretmenler atar.

Unutmayın.

Öğretmenlerin de öğretmeni vardır.

Başka türlüsü mümkün mü?

 

Not:

Şerif Mardin vefat etti.

Mahalle baskısı yaşıyor.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri