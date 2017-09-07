Yargıtay Başkanı’nın çarpıcı tespitlerinden biri:
Hal ve gidiş
- Hukuk eğitimi yetersiz.
Evet... 90’a yakın hukuk fakültesi var ama bunların verdiği mezunlar acaba ne durumda?
Hukukçu başka... Hukuk mezunu başka.
***
Tıp Fakültelerindeki durum nedir acaba?
Yıllarca Türkiye’de çok başarılı doktorlar yetişmiştir. Acaba yeni yetişenler ve yetişecek olanlar da öyle midir? Yoksa -sadece- tıp mezunu diplomalılarla mı müşerref olacağız?
İyi yetişmiş olanları elbet tenzih ederim ama bu konuda yaygın bir endişe var.
***
Bütün dallarda aynı sıkıntıyı görebilirsiniz.
Sınavlarda sıfır çeken binlerce öğrenci, size neyi anlatıyor?
Gençlerin bir bölümü Türkçe fukarası. Bir dilekçe bile yazamıyor.
Ama klavyede şampiyon.
***
Türkiye’de insan kalitesi irtifa kaybetmektedir.
Esasen bütün dünyada irtifa kaybetmektedir. Ülkeleri yöneten çapsız siyasetçilere bakar mısınız? Deliler iş başında.
Diplomasi, ayrı rezalet.
Uzlaşma kültürü sıfır. Çünkü ciddiyet yok. Hepsi katakulli peşinde.
***
Yargıtay Başkanı’nın tespitleri, bize bunları çağrışım ettirdi.
Ne yapalım?
Seviye, ta ilkokuldan başlar, temeli iyi öğretmenler atar.
Unutmayın.
Öğretmenlerin de öğretmeni vardır.
Başka türlüsü mümkün mü?
Not:
Şerif Mardin vefat etti.
Mahalle baskısı yaşıyor.