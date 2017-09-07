Hal ve gidiş

- Hukuk eğitimi yetersiz.

Evet... 90’a yakın hukuk fakültesi var ama bunların verdiği mezunlar acaba ne durumda?

Hukukçu başka... Hukuk mezunu başka.

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Tıp Fakültelerindeki durum nedir acaba?

Yıllarca Türkiye’de çok başarılı doktorlar yetişmiştir. Acaba yeni yetişenler ve yetişecek olanlar da öyle midir? Yoksa -sadece- tıp mezunu diplomalılarla mı müşerref olacağız?

İyi yetişmiş olanları elbet tenzih ederim ama bu konuda yaygın bir endişe var.

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Bütün dallarda aynı sıkıntıyı görebilirsiniz.

Sınavlarda sıfır çeken binlerce öğrenci, size neyi anlatıyor?

Gençlerin bir bölümü Türkçe fukarası. Bir dilekçe bile yazamıyor.

Ama klavyede şampiyon.

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Türkiye’de insan kalitesi irtifa kaybetmektedir.

Esasen bütün dünyada irtifa kaybetmektedir. Ülkeleri yöneten çapsız siyasetçilere bakar mısınız? Deliler iş başında.

Diplomasi, ayrı rezalet.

Uzlaşma kültürü sıfır. Çünkü ciddiyet yok. Hepsi katakulli peşinde.

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Yargıtay Başkanı’nın tespitleri, bize bunları çağrışım ettirdi.

Ne yapalım?

Seviye, ta ilkokuldan başlar, temeli iyi öğretmenler atar.

Unutmayın.

Öğretmenlerin de öğretmeni vardır.

Başka türlüsü mümkün mü?

Not:

Şerif Mardin vefat etti.

Mahalle baskısı yaşıyor.