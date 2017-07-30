Haftanın özeti

- Yorulan çekilsin dedi.

Gerçi Erdoğan’ın temposuna ayak uydurmak çok zor ama kim “yoruldum” der?

Siyasetçi akşam ölür, sabah dirilir. Şimdiye kadar hiçbir siyasetçi “yoruldum” deyip çekilmedi. Sadece tasfiye oldu.

Bence yorgun aramak yerine, kırgın olanları tekrar kazanmak lazım. (Epey istirahat ettiler.)

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Bu hafta, PYD’ye 180 tır dolusu silah daha gitti.

Nedir, ne oluyor?

180 tır silahla, koca bir ordu donatılır. Acaba PYD’yi vesile ederek, bölgeye muazzam bir silah mı depolanıyor?

Kimbilir hangi niyetle ki, PYD’ye destek bile masum kalıyor.

İçime şüphe düştü.

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Haftanın en hoş haberi...

Kılıçdaroğlu’nu Nobel’e aday göstermişler.

Kimler göstermiş?

- “Bazı sivil toplum örgütleri...” Bazı...

İsimleri ne bu örgütlerin? Henüz bilmiyoruz ama güzel bir girişim.

Bu yıl olmazsa, gelecek yıl, o da olmazsa öbür yıl.

Yeter ki Yaşar Kemal’in adaylığına benzemesin bu iş.

Malum, rahmetliye zorla adaylık rekoru kırdırttılar.

Tanıdığımız kadarıyla Kemal Bey, gelmez böyle oyunlara.

En iyi o bilir ki, bilmese bile Abdülkadir Selvi’den öğrenmiştir ki, Nobel’de yürüyüş dalı diye bir ödül yok.

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Şu da mühim haber.

İki örtülü kızımız, Büyükelçi oldu.

Biri Malezya’ya, öbürü Kuveyt’e.

Keşke biri Berlin’e, öbürü Brüksel’e gitseydi de, şu İslamofobi meselesi artık ne olacaksa olsaydı.

- Battı balık.

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Not: Cumhuriyet Davası’nda tahliye edilen meslektaşlara geçmiş olsun... Tutukluluğu süren meslektaşlarında bir an önce tahliyelerini dilerim.