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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Güzel şeyler

12 Kasım 2017

Anıtkabir her yıl milyonlarca insanla dolup taşıyor.

Yine öyle oldu.

Düşündüm:

Bunlar aynı partiye oy verseler, o parti ihya olur. Ama belli ki aynı partiye yönelmiyorlar. Çeşitli partilere oy veriyorlar.

-Böylesi daha güzel.

Demek ki Atatürk tek kesimin değil, bütün milletin Ata’sı.

***

Eğer onu, sadece kurucusu olduğu bir partiye mal’ederseniz, yüzde 25’lik dar bir hücre’ye kilitlemiş olursunuz.

Halbuki Türkiye’nin ezici çoğunluğu, ona şükranla doludur.

Anıtkabir’den de öte, saat 9’u 5 geçe, gördünüz: Türkiye’nin her noktasında, havada, karada denizde, çarşıda, pazarda, trafikte, tarlada, şantiyede, atölyede, fabrikada, hastanede pastanede... velhasıl her yerde ona saygı duruşunda bulunan milyonlarca insanı gördünüz.

Nerede kaldı yüzde 25.

***

Bunlar kimseden komut falan almadılar. Akşamdan sabaha ansızın Atatürkçü de kesilmediler. Onlar zaten öyleydiler. Duruşları tamamen milli bir refleks’tir.

İçlerinde her siyasi fikirden insanlar vardır.

Fena mı?

Müsaade edin de Atatürk, tek bir kesimin değil, milletin ortak değeri olsun.

-Hayır, o sadece benim olsun.

-Yahu bırakın, biraz da benim olsun.

Vallahi...

Bu çekişme bile güzeldir.

Atatürk’ü başkalarından kıskanmak bile yüce bir duygudur. Sizi kutlarım.

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