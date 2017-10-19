Güzel şeyler

Özlenen bir tablo bu.

Keşke arasıra yapsalar.

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Daha da güzeli...

Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerinde Numan Kurtulmuş ve Kılıçdaroğlu, salona birlikte girdiler ve yaptıkları konuşmada, toplumu etkileyecek bir fair-play sergilediler... Nitekim vatandaşların memnuniyeti, anında sosyal medya’ya yansıdı.

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Hoş bir şey daha oldu.

Grup toplantısında MHP lideri Bahçeli “Üniversiteye giriş sınavını kaldırmaya var mısınız?” diye hükümete bir çağrıda bulundu ya?.. Başbakan Yıldırım, kesip atmadı. “Düşünelim” dedi.

Sınav kalkar veya kalkmaz. O ayrı bir konu. Fakat siyasi nezaket, sınav kadar önemli geldi bana.

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Ve BAYKAL...

O’na gösterilen ilgi ve sevgi, her türlü siyaseti ve rekabeti ezip geçti, Türk’ün hasleti olarak gönülden gönüle aktı.

Gerçi önem ve değerini anlamak için, ille hastalanması şart değildi ama bu şok hepimizi terbiye etti.

Çok şükür.

Sevgimiz onu çabucak ayağa kaldıracak.