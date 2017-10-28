- Başbakan Akşener diye bağırıyorlardı.

Akşener itiraz etti:

- Başbakan değil, Cumhurbaşkanı.

***

Beri tarafta ana muhalefetin hodri meydan meselesi, yerel’den çıkmış,

genel seçim çağrısına dönüşmüştür.

***

Niye yazıyorum?

Yazıyorum, çünkü, daha 5 dakika evvel kurulmuş bir partinin Cumhurbaşkanı adayı belli ama 100 yıllık partinin adayı belli değil.

Nedir bu?

Tevazu mu? Taktik mi? Tedbir mi?

***

Her neyse.

Daha önemli bir şey var.

Muhalefetin adaylarından biri kazandı diyelim. Cumhurbaşkanı oldu.

Parlamenter Sistem’e dönme vaadinde bulunduklarına göre, yeni bir anayasa gerekmeyecek mi?

Belki yeni bir referandum.

Yeni bir genel seçim.

Ve parlamentonun seçeceği yeni bir Cumhurbaşkanı.

Her şey sil baştan.

***

Ne yapalım?

Bütün bunları göze alacaksınız.

Ya Erdoğan’ın önerdiği Cumhurbaşkanlığı Sistemi oturup yerleşecek ya da Parlamenter Sistem geri gelecek.

Mızıkçılık yok.

Kararı millet verecek.

Tayyip Erdoğan’ın alacağı oy, elbette ki kendi oyudur. Alamayacağı oy ise Parlamenter Sistem yanlılarının oyudur.

Yani, yarış, adaylar arasında değil, daha çok Erdoğan’la Parlamenter Sistem arasında geçecek.

Tıpkı 16 Nisan gibi.