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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gözden kaçmasın

27 Haziran 2019

İmamoğlu’nun, maneviyatçı ve inançlı yanını sergilemesi, çok isabetli olmuştur.

Çünkü endişeli modern’lerin irtica evhamı böylece yıkılıp gitmiştir.

***

Ankara’da Mansur Yavaş’ın adaylığı da hayırlı olmuştur.

Çünkü ülkücülüğe yıllarca burun kıvıran ilerici monşerler, oylarını bir ülkücüye yağdırarak, önyargılarını terk etmiştir.

.........

Durum budur.

Tek seçici Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul için iki iyi at seçmiştir. (İzmir’dekinin marifetini bilmiyorum.)

***

AK Partililer’e gelince.

Şaşkınlık geçirdiler ama fazla sürmez.

Siz o işi Kılıçdaroğlu’na bırakın. Nasılsa birkaç konuşma yapınca, bütün AK Partililer tekrar kemikleşir.

 

Son kırıntılar

Şöyle özetleyebilir miyiz?

Kazanan, bir İmamzâde.

Kaybeden ise İmamZEDE.

***

Binali Bey iyi ki kazanmamış.

Kazansaydı, burada demokrasi olduğuna Avrupa inanmayacaktı. Vallaha her şeyde bir hayır var.

***

İşte, tam da bu sebeple...

Müjdemi isterim BekirCoşkun!

Seninkiler terfi etti, göbeğini kaşımaktan vazgeçti...

 

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