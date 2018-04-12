Geliyorum demez

Çimenler eziliyor.

Allah korusun, bir savaş çıkarsa dünyanın sonu olur.

***

İşte, kör ve sağır liderler, beşeriyeti bu noktaya getirdiler. Dünya ülkelerinin devlet adamı sıkıntısı çektiği, bir kere daha anlaşılıyor.

***

Bulunduğumuz bölgede, ne isterseniz mevcut.

Terör burada, savaş burada, kimyasal silah burada, göç burada, cehalet burada, sefalet de burada.

Güzelim Türkiye, kendini bütün belalardan koruyarak bu günlere gelmiştir, çok şükür...

Laiklik diye de bir teminatımız var.

***

Çapsız Obama’dan kaynaklanan hatalar zinciri, bakın bölgeyi nerelere götürdü...

Trump’ı kuşatan o öfkeli bilgisiz bürokratlar ise tüy dikti.

Esad kim oluyor?

Rusya ile ABD karşı karşıya geldi.

Hangisi haklı?

Bu bölgede haklıya haksıza bakılmaz. Bahaneye bakılır. Güm.

Ne yapalım?

- Coğrafya kaderdir.

Sadece nimetleri değil, külfetleri de var.

***

Elle gelen düğün, bayram.

Dünya Savaşı çıkarsa, bunun zaten kazananı olmaz.

Ne müttefik kalır, ne ittifak ne de stratejik ortak.

İnşallah blöf yapıyorlardır.

Ya da sadece tepişiyorlardır.

Olan çimenlere oluyor.