Farkında mısınız?

Halbuki Erdoğan bu işi 1’inci tur’da bitirmek istiyor.

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Muhalefet, referandumdaki yüzde 49 “hayır” oylarını, doğal hak gibi cepte biliyor.

Halbuki maç, kaldığı yerden değil, sıfırdan tekrar başlıyor.

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Kaldı ki bizim toplum, 15 gün arayla iki tur’lu seçime hiç alışkın değildir.

Çoğu seçmen ya da bir kısım seçmen, birinci turdaki rakamları beğenmeyince, ikinci turda havlu atar sandığa bile gitmez.

Yani, burası Türkiye’dir.

Fransa’ya benzemez.

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Herkes farkında ki, muhalif partilerin hedefi, yeni bir Cumhurbaşkanı seçmekten ziyade Erdoğan’ı seçtirmemek...

Elbet bir yöntemdir.

Bir stratejidir.

Öyleyse, muhalefet, iyi bir Cumhurbaşkanı değil, Erdoğan’ı yenecek bir aday arıyor. Haklıdır.

Ama bu uğurda bütün yumurtaları aynı sepete koymak, büyük risk değil midir?

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Belki İsmet abi formülü gibi “kısa bir süre için Yılmaz abi” bir yumuşak geçiş olabilir. Ama kısa süreden kasıt nedir? 5+5 orada dururken, Parlamenter Sistem’e dönüş, kaç yılda sağlanabilir? Ve kaç defa sandığa gidilerek?

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Dikkat çekmek istediğim başka noktalar da var.

Mesela...

Bir tanesi Ramazan.

Seçim takvimlerinde Ramazan ayları daima mühimdir.

Çünkü kampanyanın muhafazakâr kalabalıklar üzerinde etki kurması daha kolaydır: İftar sofraları, sahur sohbetleri ve benzer etkinlikler...

Öbür tarafta ise tatil ve seyahat hesapları hakim.

Her zaman olduğu gibi.