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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Fark budur

25 Eylül 2018

Deseler ki:

- İrtica geliyor.

Geçmiş ola...

Kimse inanmaz artık.

“Komünizm geliyor” masalı kadar demode kaldı o.

-Efendim, bölücülük geliyor. Parçalanıyoruz.

Haydi oradan yalancı. Son yıllardaki kadar hiç birlik olmamıştık.

Ama ille milleti korkutacaklar ya:

-Deprem geliyor.

Baktılar, depremi de sallayan yok, haydii, yüzyılın en soğuk kışı geliyor.

Buyursun.

***

Bilim adamlarımızdan biri, ithal ürünlerden fena huylanmış.

İçine öyle bir terkip enjekte ederlermiş ki, Türk nesli 20 yılda yok olurmuş. Sakın gıda maddesi ithal etmeyinmiş.

Ay... Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) vardı sahi, o ne oldu?

Bütün dünya canımıza mı kastetti, nedir?

-İthal muz yemeyin / yabancı et, kesinlikle.

Yahu deli dana’yla korkutamadılar milleti, şimdi şarbon’a terfi ettiler... O da palavra çıktı.

***

Bu millet neler gördü?

70 yıllık demokrasi tarihinde:

- Kaç tane darbe ve teşebbüs...

- ASALA, PKK dahil kaç türlü terör... 15 Temmuz’a benzer kaç türlü ihanet...

- Kaç devalüasyon, kaç kriz...

Hepsi vız geldi, tırıs geçti.

Fırat’ın doğusu’yla mı korkutacaklar bizi, yoksa F-35’lerden mahrum bırakarak mı?

Boşuna gayret.

Çünkü şehit olmuş oğlunu vatan sağolsun diyerek uğurlayan anne-babalar, sadece Türkiye’de var.

Fark budur.

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