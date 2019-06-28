Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Ey ruh
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ey ruh

28 Haziran 2019

Desem ki size:

- Dedem, Kurtuluş Savaşı’nda şehit oldu.

Ne bileceksiniz sahiden şehit oldu mu, olmadı mı? Kös kös dinlersiniz.

Şu ara maşallah, kiminle konuşsam, dedesi ya şehit, ya istiklal madalyalı.

***

En bayıldığım da:

-Benim anneannem de başörtülüydü.

Aha da fotoğrafı.

-Ablam hacca gidiyor.

Arkadaş bir de eklemez mi:

-Hac mevsimi bu yıl Kurban’a denk geliyor galiba.

Artık fazla kurcalamayın. O arkadaş belli ki zamanın ruhu’nu yaşıyor... Yaşasın... Hem milliyetçi bir aile, hem muhafazakâr...

Siyasi tercihi nedir derseniz, bence iyi bir sosyalist... Kullandığı kelimelerden belli...

Neden olmasın?

Milliyetçi ve dindar solcular yok mu?

Hayli yaygın bu şimdi:

Dedik ya: Zamanın ruhu.

***

Öyle bir ruh ki bu...

Ateisti bile iftar sofrasına oturtuyor, ellerini açtırtıyor, Allah’a dua ediyor... muş gibi yaptırtıyor.

Neler görüyoruz.

Bir de o vaziyette fotoğraf çektirtiyor.

-Böyle bir ruh işte.

İnsanı güya mahçup ediyor.

Ne mahçubiyeti?

Öyle bir duygu kalmadı ki.

Ruh, işte bunu bilmiyor.

 

‘Köprüye hayır’

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma alınınca, şehir iyice felç oldu.

Siz köprüye hayır’cılardan mısınız?

Hâlâ öyle misiniz?

Vallaha haklısınız.

Yandan çarklı arabalı vapur günleri ne güzeldi yahu... Siz en iyisi, köprülerin üçünü de yok farz edin, rahat edin.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Erişilebilirlik sorunları 23 Haziran’da da seçime damga vurduAyşegül DOMANİÇ YELÇEErişilebilirlik sorunları 23 Haziran’da da seçime damga vurdu28.06.2019
Geçmişle gelecek arasında bir yerlerdeyimAygül AydınGeçmişle gelecek arasında bir yerlerdeyim28.06.2019
Hamm’da Türk-Alman festivali coşkusuYalçın BAYERHamm’da Türk-Alman festivali coşkusu28.06.2019
O mektubun öncesi ve sonrasıHande FIRATO mektubun öncesi ve sonrası 28.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.