Bay Hafter, imzadan vazgeçti.
Zaten niyetli değildi.
Bu ne demek:
-Libya’da ateşkes’e hayır.
Yani:
-Savaşa devam.
*
Devam da içimizdeki İrlandalılara ne oluyor?
Onlar niçin seviniyor?
Yahu her olayda “savaşa hayır” diye bağıran papağanlar,
hep onlar değil midir?
Peki, ne oldu şimdi?
-Efendim, seviniyorlar, çünkü Türk-Rus tarafının barış çağrısı havada kaldı:
-Yaşasın savaş.
Peki peki, yaşasın.
*
Böyle yapacaklarına, gidip Hafter’in ordusuna katılsalar, vallaha daha yakışık alır...
İdlib’te de rejim güçleri’nden yana değiller midir zaten?
1 milyon Suriyeli daha gelip sığınsa, tef çalıp oynayacaklar.
“Demedim mi” diyecekler. “Türkiye ayıklasın şimdi
pirincin taşını.”
*
Ama bir taraftan da Mehmetçiğin burnu kanamasın havasındalar... Yalan...
Ne kadar şehit verirsek,
o kadar mutlu olacaklar. Yine “demedim mi” diyecekler.
Niçin?
Çünkü “savaşa karşı” bunlar.
Gidi acemi artistler.
*
Fakat durun.
Maç 90 dakika.
Daha bitmedi.
Bunun daha uzatma dakikaları var. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra, 5-10 saat içinde kimbilir ne gelişmeler olacak...
Bir bakarsınız ki, pasta’nın hepsini yemek isteyen Bay Hafter, sonunda belki evdeki bulgurdan da olacak.
*
Özetliyorum:
Bu dünyadan Bay Hafter gibi ne muhterisler geldi geçti. Şimdi isimlerini bile hatırlayan yok.
Çünkü diplomaside, muharebe kazanmak değil, savaş kazanmaktır mühim olan. 1 gol atarsın ama 3 gol yemeyeceğin ne malûm? Sonucu görelim.
Erken öten horoz
Bay Hafter, imzadan vazgeçti.
Zaten niyetli değildi.
Bu ne demek:
-Libya’da ateşkes’e hayır.
Yani:
-Savaşa devam.
*
Devam da içimizdeki İrlandalılara ne oluyor?
Onlar niçin seviniyor?
Yahu her olayda “savaşa hayır” diye bağıran papağanlar,
hep onlar değil midir?
Peki, ne oldu şimdi?
-Efendim, seviniyorlar, çünkü Türk-Rus tarafının barış çağrısı havada kaldı:
-Yaşasın savaş.
Peki peki, yaşasın.
*
Böyle yapacaklarına, gidip Hafter’in ordusuna katılsalar, vallaha daha yakışık alır...
İdlib’te de rejim güçleri’nden yana değiller midir zaten?
1 milyon Suriyeli daha gelip sığınsa, tef çalıp oynayacaklar.
“Demedim mi” diyecekler. “Türkiye ayıklasın şimdi
pirincin taşını.”
*
Ama bir taraftan da Mehmetçiğin burnu kanamasın havasındalar... Yalan...
Ne kadar şehit verirsek,
o kadar mutlu olacaklar. Yine “demedim mi” diyecekler.
Niçin?
Çünkü “savaşa karşı” bunlar.
Gidi acemi artistler.
*
Fakat durun.
Maç 90 dakika.
Daha bitmedi.
Bunun daha uzatma dakikaları var. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra, 5-10 saat içinde kimbilir ne gelişmeler olacak...
Bir bakarsınız ki, pasta’nın hepsini yemek isteyen Bay Hafter, sonunda belki evdeki bulgurdan da olacak.
*
Özetliyorum:
Bu dünyadan Bay Hafter gibi ne muhterisler geldi geçti. Şimdi isimlerini bile hatırlayan yok.
Çünkü diplomaside, muharebe kazanmak değil, savaş kazanmaktır mühim olan. 1 gol atarsın ama 3 gol yemeyeceğin ne malûm? Sonucu görelim.