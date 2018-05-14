Kılıçdaroğlu mesela onu çağıracak:

- Gel buraya bakalım Muharrem, kutlarım seni, kazandın...

Şimdi derhal istifa et.

- Niye edeyim?

- Parlamenter sisteme dönüyoruz.

- Etmem ben istifa...

Beni halk seçti... Gidip Çankaya Köşkü’nde hemen göreve başlayacağım.

****

Muharrem Hocam haklı.

Kılıçdaroğlu’nun hatırı için Cumhurbaşkanlığı’ndan kim istifa eder?

5 yıl oturacak orada.

Belki bir 5 yıl daha.

- Yapma Muharrem, etme Muharrem, millete söz verdik. Gel seni parlamentoda

tekrar seçtirelim.

- Gelemem...

Ben milletvekili değilim.

.....

Buyurun bakalım.

Yeni bir seçim,

yeni bir anayasa değişikliği, yeni bir referandum.

Muharrem Hocam

kabul eder mi bunları?

- Emanetçi mi o?

****

Böyle bir kargaşa doğmasın diye Muharrem Hocam ve Akşener Bacım acaba şimdiden şunu söyler mi?

- Seçilirsem, derhal istifa edip Parlamenter Sistem’in yolunu açacağım.

Ya da:

- Hayır. Geri dönüş yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni benimsiyorum. Aynen bu şekilde devam edeceğim.

Ya da:

- İlk 5 yıl bana dokunmayın. Sonrasını konuşuruz.

***

Öyle veya böyle.

Ama öğrenmeliyiz.

Niye aday olduklarını mutlaka öğrenmeliyiz.

Cumhurbaşkanı seçilmek için oy istediklerine göre, oylarımızın akıbetini

bilmek hakkımızdır.

Sözün kısası:

Parlamenter Sistem’e sahiden dönüş var mı, yoksa vaz mı geçildi?

14 Mayıs

68 Yıl evvel bugün...

Hakim teminatı altında ilk seçim 1950.

Gizli oy - Açık sayım.

Aslında Demokrasi Bayramı’dır bu.

Fakat 27 Mayıs’la kirletildiği için

kaynadı gitti, yazık.