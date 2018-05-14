Diyelim ki Muharrem İnce kazandı, Cumhurbaşkanı seçildi.
Dönüş var mı?
Kılıçdaroğlu mesela onu çağıracak:
- Gel buraya bakalım Muharrem, kutlarım seni, kazandın...
Şimdi derhal istifa et.
- Niye edeyim?
- Parlamenter sisteme dönüyoruz.
- Etmem ben istifa...
Beni halk seçti... Gidip Çankaya Köşkü’nde hemen göreve başlayacağım.
****
Muharrem Hocam haklı.
Kılıçdaroğlu’nun hatırı için Cumhurbaşkanlığı’ndan kim istifa eder?
5 yıl oturacak orada.
Belki bir 5 yıl daha.
- Yapma Muharrem, etme Muharrem, millete söz verdik. Gel seni parlamentoda
tekrar seçtirelim.
- Gelemem...
Ben milletvekili değilim.
.....
Buyurun bakalım.
Yeni bir seçim,
yeni bir anayasa değişikliği, yeni bir referandum.
Muharrem Hocam
kabul eder mi bunları?
- Emanetçi mi o?
****
Böyle bir kargaşa doğmasın diye Muharrem Hocam ve Akşener Bacım acaba şimdiden şunu söyler mi?
- Seçilirsem, derhal istifa edip Parlamenter Sistem’in yolunu açacağım.
Ya da:
- Hayır. Geri dönüş yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni benimsiyorum. Aynen bu şekilde devam edeceğim.
Ya da:
- İlk 5 yıl bana dokunmayın. Sonrasını konuşuruz.
***
Öyle veya böyle.
Ama öğrenmeliyiz.
Niye aday olduklarını mutlaka öğrenmeliyiz.
Cumhurbaşkanı seçilmek için oy istediklerine göre, oylarımızın akıbetini
bilmek hakkımızdır.
Sözün kısası:
Parlamenter Sistem’e sahiden dönüş var mı, yoksa vaz mı geçildi?
14 Mayıs
68 Yıl evvel bugün...
Hakim teminatı altında ilk seçim 1950.
Gizli oy - Açık sayım.
Aslında Demokrasi Bayramı’dır bu.
Fakat 27 Mayıs’la kirletildiği için
kaynadı gitti, yazık.