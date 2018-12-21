Amerika, Suriye’den çekiliyor.
Ne zaman?
- 100 gün içinde.
100 gün mü?
Bu ne acele yahu?
Hiç değilse 500 gün içinde çekilir insan... Ayrılığa bizi alıştıra alıştıra.
***
İnanmıyorum.
Sahiden çekiliyor mu?
Yoksa yine âlemi kandırıp bir oyun mu kuruyor?
Gerçi kurduğu hiçbir oyun tutmamıştır ama ne yapsın, huyundan vazgeçemiyor.
Son yalanını duydunuz:
- DEAŞ için gelmiştik, onu yendik, işimiz bitti, gidiyoruz.
Ne zaman?
100 gün içinde.
***
Serdar Turgut’tan öğreniyoruz ki, ABD, Suriye’den çekilmeye aslında 1 yıl önce karar vermiş meğer.
Yani 1 yıl önce verdiği kararı şimdi açıklıyor, ayrıca da 100 gün avansı var.
- 100 gün mü?
O vakite kadar kim öle kim kala?
***
Vallahi ister çekilsin, ister çekilmesin.
Biz işimize bakarız.
İşimiz de zor ha...
Sınır ötesi operasyon yapacağız, hayır, sakın yapma, ne işin var Suriye bataklığında... Peki, yapmayalım ama bu defa da niye yapmıyorsun, hani yapacaktın, blöfü bırak, daha ne bekliyorsun?
Yani bizim derdimiz Suriye, Irak, Amerika, şu ya da bu değil. Bizim asıl derdimiz içeride.
Doğru mu bu?
Duyunca şaşırdım.
Amerika, Suriye’den çekiliyor.
Ne zaman?
- 100 gün içinde.
100 gün mü?
Bu ne acele yahu?
Hiç değilse 500 gün içinde çekilir insan... Ayrılığa bizi alıştıra alıştıra.
***
İnanmıyorum.
Sahiden çekiliyor mu?
Yoksa yine âlemi kandırıp bir oyun mu kuruyor?
Gerçi kurduğu hiçbir oyun tutmamıştır ama ne yapsın, huyundan vazgeçemiyor.
Son yalanını duydunuz:
- DEAŞ için gelmiştik, onu yendik, işimiz bitti, gidiyoruz.
Ne zaman?
100 gün içinde.
***
Serdar Turgut’tan öğreniyoruz ki, ABD, Suriye’den çekilmeye aslında 1 yıl önce karar vermiş meğer.
Yani 1 yıl önce verdiği kararı şimdi açıklıyor, ayrıca da 100 gün avansı var.
- 100 gün mü?
O vakite kadar kim öle kim kala?
***
Vallahi ister çekilsin, ister çekilmesin.
Biz işimize bakarız.
İşimiz de zor ha...
Sınır ötesi operasyon yapacağız, hayır, sakın yapma, ne işin var Suriye bataklığında... Peki, yapmayalım ama bu defa da niye yapmıyorsun, hani yapacaktın, blöfü bırak, daha ne bekliyorsun?
Yani bizim derdimiz Suriye, Irak, Amerika, şu ya da bu değil. Bizim asıl derdimiz içeride.