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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Doğru çizgi

19 Aralık 2018

Yerel seçim bu.

Ama... Bir taraf beka meselesi’ne, öbür taraf ise rejim meselesi’ne odaklanmıştı.

Neyse... Şimdi biraz sakinleşmişe benzerler ki, -herşeyden evvel- bunun bir yerel seçim olduğu ve belediye hizmetlerinin çok yüksek bir değer taşıdığı fikrine sarıldılar.

İyi haber bu.

***

İşte bu sebeple, adaylarını seçerken, çok titiz davranıyorlar. Şimdiye kadar görülmemiş biçimde ince eleyip sık dokuyorlar.

-Bu da iyi haber.

Belediyelerin demokrasilerdeki anlam ve önemini, bütün partiler çok iyi anlamış durumdalar.

-Evet...bütün partiler.

***

Bir iyi haber daha var.

Belediye Başkanlığı’na talip olanlar...

Adaylığı ilan edilenler ya da edilecek olanlar...

Hatta tasfiye edilenler...

Velhasıl isimleri geçen kim varsa.

-Hepsi de çetin ceviz.

Farkındasınızdır.

Hiç boş yok.

***

Bu arada... Mansur Yavaş’ı hayretle seyrediyorum.

Üstün vasıflarını gölgeleyen, tuhaf bir durum var.

CHP içindeki bunca itiraza ve ismi etrafında dönen bunca tartışmaya rağmen hiç yılmıyor, hiç kırılmıyor, hiç incinmiyor... Çıkıp “adaylıktan vazgeçtim, istemiyorum” demiyor.

Vallahi, partisine bu kadar bağlı bir CHP’li hiç görmemiştim. Tevekkeli İYİ Parti’ye tepeden şööyle bir bakıp gitti.

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