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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Daha neler

18 Temmuz 2018

Hani “Lokantalar kapatılacaktı” ne oldu?

“Muhtarlıklar kaldırılacaktı” bir haber var mı?

Zurna Beylerden birisi ne dediydi:

-Dövizlere el konacak.

Bir başka Zurna Bey Abicim de buyurmuştu ki:

-Seyahat kısıtlaması gelecek.

Hangi birini sayayım?

***

Bunlara yalancı diyemem.

Bunlar ruh hastası.

“Resmi nikah yasaklanıyor”dan tutun “Dini nikah mecburiyeti”ne kadar, yaymadıkları haber kalmadı.

Bereket, sonra unutup başka konuya geçiyorlar. Almanlar gelmesin diye “Antalya’da bira yasağı başladı” dediler, şimdi hatırlamıyorlar bile.

Daima yeni yalanlar var.

Son numaraları:

-Valilerin yeni yetkileri.

Astığı astık, kestiği kestik.

***

Bir seçim yaptık, burnumuzdan geldi. Ne seçim öncesi rahat ettik ne de seçim sonrası... Seçimi kim kazandı, onu da anlayamadık. Bereket tek kaybeden’in kim olduğunu hurafelerden öğrendik.

.........

Bu arada iki önemli şey daha öğrendik.

Sıkı durun.

Marmaray’ı meğer merhum Bülent Ecevit yapmış.Bu bir.

İkincisi de.

Türban Sorunu’nu meğer Kılıçdaroğlu çözmüş.

Daha neler.

Ben gidiyorum azizim.

Denize atlayacağım.

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