Şu 15 Temmuz Davaları’na bakıyorum da, üzüntüden kahroluyorum.
Daha beter
Atatürk’ün Ordusu’ndan böyle subaylar çıkar mı?
Mahkemelerdeki tavır ve ifadeleri, darbe girişiminden kat kat daha vahim.
***
Zaten adliyeye getirilişlerine bakın.
En ön sıradaki bir imamın peşine takılan o komutanlar, tam da layık oldukları bir hiyerarşiyi sergiliyorlar.
Verdikleri fotoğraf, 15 Temmuz Belgeseli’ne kapak olsun.
İbret-i âlem için.
GÜNDEM
Flaş... Flaş... Flaş...
Son dakika: Sürpriz görüşme.
- Hayrola, nedir, ne oluyor?
Efendim TC. Başbakanı Yıldırım, TC. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüyor.
Nesi sürpriz bunun?
Hay Allah iyiliğinizi versin.
Ben de zannettim ki Kuzey Kore Devlet Başkanı’yla görüşüyor.
KÂRLI İŞ
Bağımsızlık isteyen gruplara tavsiyemdir:
- Devlet kurup da ne yapacaksınız? Başınıza belâ mı alacaksınız?
Devlet kuracağınıza, terör örgütü kurun. Ekmek elden, su gölden, silahlar Amerika’dan.
Şimdi en kârlı iş bu.