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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Daha beter

3 Ağustos 2017

Şu 15 Temmuz Davaları’na bakıyorum da, üzüntüden kahroluyorum.

Atatürk’ün Ordusu’ndan böyle subaylar çıkar mı?

Mahkemelerdeki tavır ve ifadeleri, darbe girişiminden kat kat daha vahim.

***

Zaten adliyeye getirilişlerine bakın.

En ön sıradaki bir imamın peşine takılan o komutanlar, tam da layık oldukları bir hiyerarşiyi sergiliyorlar.

Verdikleri fotoğraf, 15 Temmuz Belgeseli’ne kapak olsun.

İbret-i âlem için.

 

GÜNDEM

Flaş... Flaş... Flaş...

Son dakika: Sürpriz görüşme.

-Hayrola, nedir, ne oluyor?

Efendim TC. Başbakanı Yıldırım, TC. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüyor.

Nesi sürpriz bunun?

Hay Allah iyiliğinizi versin.

Ben de zannettim ki Kuzey Kore Devlet Başkanı’yla görüşüyor.

 

KÂRLI İŞ

Bağımsızlık isteyen gruplara tavsiyemdir:

-Devlet kurup da ne yapacaksınız? Başınıza belâ mı alacaksınız?

Devlet kuracağınıza, terör örgütü kurun. Ekmek elden, su gölden, silahlar Amerika’dan.

Şimdi en kârlı iş bu.

 

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