100 yıl önce ya da 100 yıl sonra.
Fark etmez.
Zaten Atatürk’ü anma ne demek?
Onu anma günü, anma haftası, anma yılı diye bir şey olmaz.
Sonsuza kadar o her an içimizde, ruhumuzda, kafamızda... Ve damarlarımızdaki kanda...
Hep Atatürk var.
***
Dünyada milletinin gururunu bu kadar okşayan bir başka lider yoktur.
Köylüyü nasıl tanımlıyor:
- Milletin efendisi.
.........
Sporcuyu nasıl tarif ediyor:
- Zeki, çevik ama ahlâklı olan.
.........
Sanatçıyı nasıl yülceltiyor:
- Her şey olabilirsiniz, kolay kolay sanatçı olamazsınız diyerek.
.........
Kendini Türk doktorlarına’na teslim ediyor.
İstikbal göklerdedir diyerek ta o tarihte yeni ufukları gösteriyor. Bilim adamına verdiği önem, öğretmen sevgisiyle bütünleşiyor. Kadın’a saygı’yla da Avrupa’yı çoktan solluyor.
19 Mayıs, şaheser’in başlangıcıdır.
Kutlu olsun.
Not:
Bir de güzel haberimiz var.
Böyle bir günde, Anadolu Efes, Avrupa Basketbol Şampiyonluğu için CSKA Moskova’yla final maçına çıkıyor.
Turnuva’ya adını veren Türk Hava Yolları da zaten kendi dalında dünya şampiyonu.
Büyük gün
100 yıl önce ya da 100 yıl sonra.
Fark etmez.
Zaten Atatürk’ü anma ne demek?
Onu anma günü, anma haftası, anma yılı diye bir şey olmaz.
Sonsuza kadar o her an içimizde, ruhumuzda, kafamızda... Ve damarlarımızdaki kanda...
Hep Atatürk var.
***
Dünyada milletinin gururunu bu kadar okşayan bir başka lider yoktur.
Köylüyü nasıl tanımlıyor:
- Milletin efendisi.
.........
Sporcuyu nasıl tarif ediyor:
- Zeki, çevik ama ahlâklı olan.
.........
Sanatçıyı nasıl yülceltiyor:
- Her şey olabilirsiniz, kolay kolay sanatçı olamazsınız diyerek.
.........
Kendini Türk doktorlarına’na teslim ediyor.
İstikbal göklerdedir diyerek ta o tarihte yeni ufukları gösteriyor. Bilim adamına verdiği önem, öğretmen sevgisiyle bütünleşiyor. Kadın’a saygı’yla da Avrupa’yı çoktan solluyor.
19 Mayıs, şaheser’in başlangıcıdır.
Kutlu olsun.
Not:
Bir de güzel haberimiz var.
Böyle bir günde, Anadolu Efes, Avrupa Basketbol Şampiyonluğu için CSKA Moskova’yla final maçına çıkıyor.
Turnuva’ya adını veren Türk Hava Yolları da zaten kendi dalında dünya şampiyonu.