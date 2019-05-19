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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Büyük gün

19 Mayıs 2019

100 yıl önce ya da 100 yıl sonra.

Fark etmez.

Zaten Atatürk’ü anma ne demek?

Onu anma günü, anma haftası, anma yılı diye bir şey olmaz.

Sonsuza kadar o her an içimizde, ruhumuzda, kafamızda... Ve damarlarımızdaki kanda...

Hep Atatürk var.

***

Dünyada milletinin gururunu bu kadar okşayan bir başka lider yoktur.

Köylüyü nasıl tanımlıyor:

-Milletin efendisi.

.........

Sporcuyu nasıl tarif ediyor:

-Zeki, çevik ama ahlâklı olan.

.........

Sanatçıyı nasıl yülceltiyor:

- Her şey olabilirsiniz, kolay kolay sanatçı olamazsınız diyerek.

.........

Kendini Türk doktorlarına’na teslim ediyor.

İstikbal göklerdedir diyerek ta o tarihte yeni ufukları gösteriyor. Bilim adamına verdiği önem, öğretmen sevgisiyle bütünleşiyor. Kadın’a saygı’yla da Avrupa’yı çoktan solluyor.

19 Mayıs, şaheser’in başlangıcıdır.

Kutlu olsun.

 

Not:

Bir de güzel haberimiz var.

Böyle bir günde, Anadolu Efes, Avrupa Basketbol Şampiyonluğu için CSKA Moskova’yla final maçına çıkıyor.

Turnuva’ya adını veren TürkHava Yolları da zaten kendi dalında dünya şampiyonu.

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