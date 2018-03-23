Bu denklem...

Öfke dolu karşıt oylar mı yarışacak, yoksa siyasi tercihler mi?

Eğer -nefret duygusuna varan- karşıt oylar yarışacaksa, hesap kolay: Bu ülkede Tayyip Erdoğan karşıtları yüzde 50 ise, Kılıçdaroğlu karşıtları yüzde 75.

Bu mudur?

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Yok, öyle değil de siyasi tercihler yarışacaksa, sandığa tıpış tıpış gidip irademizi zaten ortaya koyacağız ve sonucu da kuzu kuzu kabulleneceğiz.

Boşuna bağırıp çağırmayın.

Mesele bundan ibaret.

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Tabii, bir mesele daha var.

- İttifak.

Adı üstünde... Oy eksiğini tamamlamak için yapılır... Ama ödünç veya kerhen verilmiş bu oylar, yarınların garantisi değildir. Belki bir gün uçup gider.

Siyasi tercih ise istikrarlı bir kurum.

Esas olan odur.

Çünkü kalıcı ve kalıtımcı.

Nitekim.

Menderes-Özal çizgisi, bir siyasi tercihi ve uzantısını ifade ediyor.

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Her ittifak’ın aritmetik bir teminat olduğunu da sanmayın.

İttifak bazen nifak da getirir.

Kılıçdaroğlu, en az yüzde 60 oy beklediğini söylüyor. Hangi ittifaka dayanarak söylediğini bilmiyorum. Yüzde 25’le depar yapıp 60’lara yükselmek kolay değil.

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Kaldı ki... Canım Türkiye’de, Kılıçdaroğlu’nun kategorize ettiği o demokrasi yanlıları, topu topu yüzde 60 ise, bu rakam çok az.

Geriye kalan dikta yanlıları yüzde 40 ise, bu rakam da çok fazla yahu...

Hangisine yanalım?