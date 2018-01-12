Ne biçim fotoğraf bu?
Birikmiş notlar
Maltepe Belediye Başkanı CHP’li Ali Kılıç, TC İçişleri Bakanı Soylu’nun yanında ne arıyor? Düşman kuvvetleriyle ne bu samimiyet? Derhal
disiplin kuruluna.
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Süleyman Soylu da soğuk kış gecelerini Kato Dağı’nda geçirecek kadar hangi dâvanın peşinde böyle? Kato Dağı yerine efendi efendi o da gitse ya sık sık Uludağ’a.
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Meclis Başkanı kendine küçük bir mescit edinmiş ya. CHP’lilere gün doğdu. Çünkü din üzerinden muhalefet yapmak maşallah, en başarılı oldukları alandır. Atışa devam.
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Bülent Tezcan’ın kelime dağarcığı çok zengindir.
Diyor ki:
- İttifak olur, iltihak olmaz.
Peki, ilhak da olmaz mı hocam?
Olmaz.
Peki iltica?
Ama siz de herşeye itiraz ediyorsunuz.
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Ne muğlâk ne de muallâk.
Bu yılı sarahaten Muhtarlar Yılı ilan ediyorum.
“Muhtar bile olamaz” diye bir laf vardı ya, onu muhtarların şerefine değiştirdim:
“Her biri Cumhurbaşkanı bile olabilir.” 40 yaştan başka hiçbir şartım yok. Söz...
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Hasip Kaplan’a teşekkür ederiz. Türk-Kürt kardeşliğine bulunduğu katkı vallahi gözümüzü yaşarttı. Barış Süreci meğer tekrar başlamış da bizim haberimiz yok.
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ABD, ille bir Terör Devleti kurma derdinde.
Boşuna zahmet.
Ne lüzum var Terör Devleti’ne?
Devlet Terörü’yle yetinse ya.