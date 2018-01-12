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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Birikmiş notlar

12 Ocak 2018

Ne biçim fotoğraf bu?

Maltepe Belediye Başkanı CHP’li Ali Kılıç, TC İçişleri Bakanı Soylu’nun yanında ne arıyor? Düşman kuvvetleriyle ne bu samimiyet? Derhal

disiplin kuruluna.

***

Süleyman Soylu da soğuk kış gecelerini Kato Dağı’nda geçirecek kadar hangi dâvanın peşinde böyle? Kato Dağı yerine efendi efendi o da gitse ya sık sık Uludağ’a.

***

Meclis Başkanı kendine küçük bir mescit edinmiş ya. CHP’lilere gün doğdu. Çünkü din üzerinden muhalefet yapmak maşallah, en başarılı oldukları alandır. Atışa devam.

***

BülentTezcan’ın kelime dağarcığı çok zengindir.

Diyor ki:

-İttifak olur, iltihak olmaz.

Peki, ilhak da olmaz mı hocam?

Olmaz.

Peki iltica?

Ama siz de herşeye itiraz ediyorsunuz.

***

Ne muğlâk ne de muallâk.

Bu yılı sarahaten Muhtarlar Yılı ilan ediyorum.

“Muhtar bile olamaz” diye bir laf vardı ya, onu muhtarların şerefine değiştirdim:

“Her biri Cumhurbaşkanı bile olabilir.” 40 yaştan başka hiçbir şartım yok. Söz...

***

Hasip Kaplan’a teşekkür ederiz. Türk-Kürt kardeşliğine bulunduğu katkı vallahi gözümüzü yaşarttı. Barış Süreci meğer tekrar başlamış da bizim haberimiz yok.

***

ABD, ille bir Terör Devleti kurma derdinde.

Boşuna zahmet.

Ne lüzum var Terör Devleti’ne?

Devlet Terörü’yle yetinse ya.

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