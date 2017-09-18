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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bir sen eksiktin

18 Eylül 2017

Ankara diyor ki Barzani’ye:

-Vazgeç bu sevdadan, yapacağın referandum, Türkiye’nin ulusal

güvenlik meselesidir.

Adam kös dinliyor.

Güvenlik meselesi deyince durup bir düşünmesi lazım.

Belli ki ardından bir müdahale gelecek. Hangi devlet, ulusal güvenliğinin tehlikeye girmesine göz yumar?

***

Adamda devlet ciddiyeti yok ki. Ömürboyu kabile reisliği yapmış.

Kaypak mizacı da işe yaramış, bölgenin hoşgörüsüne sığınarak

biraz palazlanmış.

-Orada dur artık.

Hayır.

Haddini bilmiyor.

Dünya umurunda değil.

***

Gerçi bu dünyaya böyleleri müstahak.

Ama Türkiye, burnunun dibinde bir ulusal güvenlik meselesiyle karşı karşıyadır. Oturup seyir mi edecek? Hayır.

Nitekim 27 Eylül’de yapılması gereken MGK’yı, Türkiye, derhal 22 Eylül’e çekmiş, yani referandum öncesine almıştır.

Belli ki “yaptırım kararları” gelecek ve o kararlar süratle hayata geçecek.

***

Herşeyde bir hayır vardır.

Belki de bu vesileyle Türkiye, bölgedeki öbür oyunları da bozacaktır. Belki bir taşla 2-3 kuş vuracaktır. Bilemem...

Başımızda zaten bunca bela, sırtımızda bunca yük varken, bir Barzani eksikti veya fazlaydı, ne fark eder?

-At onu da sepete.

At sepete, at.

Ağırlığı ne ki?

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