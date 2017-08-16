MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>Bekçi Baba
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bekçi Baba

16 Ağustos 2017

Ona tekrar kavuştuk.

Keskin düdüğüyle asayişin yerinde olduğunu müjdeler, mahalleye huzur getirirdi.

Bizi devletle tanıştıran ilk gözağrımızdır o.

Gerçi, artık sokaklarda kol gezen terbiyesizliğin tavan yaptığı şu devirde, görevini nasıl ifa edecektir bilemem ama ona saygınlık kazandırmak, bizim elimizde.

Hoşgeldin Bekçi Baba.

- Mahalle sana emanet.

 

10 gün tatil

Turizm sektörü hariç, her yer kapalı olacak.

Fabrika, banka, maliye, adliye, belediye, mülkiye, aklınıza

ne gelirse... Hepsi tatil.

E tatil olmasa, turizm nasıl işleyecek? Ekonomiye kilit vuracaksın ki turizm yaşasın.

Şimdiden zaten kimi arasan yerinde yok. Ya Bodrum’da ya Çeşme’de, ya teknede.

Anlaşılan, çalışma hayatı külliyen bir “metal yorgunluğu” geçiriyor. Bırakınız biraz tatil yapsın.

Turizmciler ise çalışkan ve fedakar insanlar... Bayramda bile tatil yapmıyorlar, bravo.

 

Biz de varız

Tek gün bile tatil yapmayan gazeteleri ve gazetecileri de unutmayın ha.

365 gün biz buradayız.

Metal yorgunluğu falan tanımayız.

İşleyen demir ışıldar.

Çalışıyoruz.

Turizm sektörüne katkıda bulunamayacağımız için özür dileriz.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri