Keskin düdüğüyle asayişin yerinde olduğunu müjdeler, mahalleye huzur getirirdi.

Bizi devletle tanıştıran ilk gözağrımızdır o.

Gerçi, artık sokaklarda kol gezen terbiyesizliğin tavan yaptığı şu devirde, görevini nasıl ifa edecektir bilemem ama ona saygınlık kazandırmak, bizim elimizde.

Hoşgeldin Bekçi Baba.

- Mahalle sana emanet.

10 gün tatil

Turizm sektörü hariç, her yer kapalı olacak.

Fabrika, banka, maliye, adliye, belediye, mülkiye, aklınıza

ne gelirse... Hepsi tatil.

E tatil olmasa, turizm nasıl işleyecek? Ekonomiye kilit vuracaksın ki turizm yaşasın.

Şimdiden zaten kimi arasan yerinde yok. Ya Bodrum’da ya Çeşme’de, ya teknede.

Anlaşılan, çalışma hayatı külliyen bir “metal yorgunluğu” geçiriyor. Bırakınız biraz tatil yapsın.

Turizmciler ise çalışkan ve fedakar insanlar... Bayramda bile tatil yapmıyorlar, bravo.

Biz de varız

Tek gün bile tatil yapmayan gazeteleri ve gazetecileri de unutmayın ha.

365 gün biz buradayız.

Metal yorgunluğu falan tanımayız.

İşleyen demir ışıldar.

Çalışıyoruz.

Turizm sektörüne katkıda bulunamayacağımız için özür dileriz.