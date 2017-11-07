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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Barajdan ne haber?

7 Kasım 2017

Anlaşılıyor ki yüzde 10’luk baraj, şeklen devam edecek ama ittifak yasaları sayesinde de zaten düşmüş olacak.

Öyle ya...

Ortağınızı iyi seçerseniz, barajı güle oynaya birlikte aşarsınız.

***

Galiba kazan kazan dedikleri tam da budur:

Ortaklardan küçük olanı, yüzde 10’u garantileyerek hem meclise girer, hem de büyük ortağın sandıktaki eksiğini tamamlar.

Alan razı, veren razı... Her ikisi de kazanmış olur.

***

Eğer ittifak yasası çıkarsa -ki çıkacağa benziyor- irili ufaklı ittifaklar göreceğiz.

Çünkü bu seçimde yüzde 1 oy bile mühim...

Yüzde 2 daha mühim...

3, 4, 5, çok mühim.

Hele yüzde 7, 8, 9... oho, fevkalade...

Tabii, ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini de etkileyecek. Asıl hedef yüzde 50+1 değil mi?

Yüzde 10 ise sadece bir amorti. Ama onunla yetinecek olanlar da var.

***

Demek ki, küçük veya büyük, her parti için ittifak mühim. Böyle bir seçim yaşayacağız. Küçük partilere yüzde 10’luk barajı aşma şansı doğacak, iddialı partiler ise, küçüklerin sırtına basarak 50’lere ulaşmaya çalışacak.

Dileyen yine 50 puanı tek başına yakalamak istesin. Mani yok.

Ama ittifak bir sigortadır.

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