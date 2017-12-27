Bu rengi tanıyordum ama şöhretini bilmiyordum. Hay Allah, tek tip kıyafetin herhalde bir kerameti de vardır.

Yoksa okullarda bize niye hep tek tip önlük giydirdiler? Polis kostümleri niye tek tip? Askerler niye tek tip giyiniyor?

Bu liste böyle uzar gider.

Darbeci sanıkların badem kurusu formaları varsa, bizim de Ayyıldız’lı milli formamız var.

Ferit Şahenk

Ferit Şahenk’in Fransa’dan aldığı onur nişanı hepimizin ortak gururudur.

Gel gör ki, beşinci sınıf şarkıcıların -gayet organize biçimde- aldıkları uyduruk ödüller kadar bile Türk Medyası’nda yer bulmadı.

Eğer -Allah korusun- bir çapkınlık falan yaparken yakalansaydı ohoo, günlerce birinci haberdi.

Öyle değil mi Erman?

Güzel ama...

Dünyada ne kadar mağdur insan varsa, asırlardır hepsini misafir etmek, bağrımıza basmak çok güzel ama bu âlicenaplığı sürekli kafalarına kakmak çok kötü.

Şimdi de 3 milyon küsur Suriyeli mülteciye 30 milyar dolar harcadığımızı hergün söyleyerek onları incitiyoruz.

Hele bir de “bu paranın nereye harcandığını” diline dolayanlar çıkmışsa, mesele daha da çirkinleşmiş demektir.

Bunlar böyle uluorta konuşulacak şeyler değil. Türk Milleti’nin asaletine hiç yakışmaz.

Not:

İstanbul çekilmez oldu. Çocukluğumun geçtiği Gemlik’e mi acaba taşınsam, 1 saatte gider gelirim diyordum ki, bir de baktım Gemlik taşınıyormuş.

Nereye hey.

Anılarımı götürme.