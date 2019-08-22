Ne anayasaya bakan var, ne de demokratik teamüllere... Görevden alınan HDP’li Belediye Başkanları için, herkes gönlünün istediği gibi konuşuyor... Bilen, bilmeyen.
- Sanki anket yapılıyor.
***
Biraz mürekkep yalamış olanlar, eh, bari egzantrik laflar ediyor.
Kimine göre bu karar yasal ama hukuki değil.
Kimine göre bu karar siyasi.
Kimine göre hukuki ama teamüllere aykırı.
Ve daha bir sürü şey.
***
Konuşmaya mecburmuş gibi Ahmet Davutoğlu da konuşuyor. Lakin entellektüel yapısına rağmen çelişkili laflar ediyor.
Başbakanken HDP’li Belediyeler hakkında söylediği lafları bir hatırlasa, belki bir daha konuşmaz. Zira “milletin parasının karanlık odaklara aktarıldığını” defalarca söylemiştir. Nitekim kendisi partilerarası istikşafî görüşmelerde bulunurken, Sur ilçesinde ne provalar yapılmaktaydı.
Hocam, bugün sussaydınız bari...
Sizi konuşmaya zorlayan mı oldu?
Kimdir o?
***
Bence Kılıçdaroğlu da susmalıydı. İki gün düşünüp düşünüp de söylediği laflara bir itirazım yok ama milli irade her zaman kutsaldır. Sana helal, öbürüne haram diye bir şey olmaz.
Siz, vaktiyle yüzde 50+1’le seçilmiş siyasi rakibinizi gayrimeşru addettiğiniz için, bugün konuşma hakkını kaybettiniz.
Unutmayın.
Ahmet Türk’ü seçen irade de aynı milli iradedir.
‘Aynı irade’
Ne anayasaya bakan var, ne de demokratik teamüllere... Görevden alınan HDP’li Belediye Başkanları için, herkes gönlünün istediği gibi konuşuyor... Bilen, bilmeyen.
- Sanki anket yapılıyor.
***
Biraz mürekkep yalamış olanlar, eh, bari egzantrik laflar ediyor.
Kimine göre bu karar yasal ama hukuki değil.
Kimine göre bu karar siyasi.
Kimine göre hukuki ama teamüllere aykırı.
Ve daha bir sürü şey.
***
Konuşmaya mecburmuş gibi Ahmet Davutoğlu da konuşuyor. Lakin entellektüel yapısına rağmen çelişkili laflar ediyor.
Başbakanken HDP’li Belediyeler hakkında söylediği lafları bir hatırlasa, belki bir daha konuşmaz. Zira “milletin parasının karanlık odaklara aktarıldığını” defalarca söylemiştir. Nitekim kendisi partilerarası istikşafî görüşmelerde bulunurken, Sur ilçesinde ne provalar yapılmaktaydı.
Hocam, bugün sussaydınız bari...
Sizi konuşmaya zorlayan mı oldu?
Kimdir o?
***
Bence Kılıçdaroğlu da susmalıydı. İki gün düşünüp düşünüp de söylediği laflara bir itirazım yok ama milli irade her zaman kutsaldır. Sana helal, öbürüne haram diye bir şey olmaz.
Siz, vaktiyle yüzde 50+1’le seçilmiş siyasi rakibinizi gayrimeşru addettiğiniz için, bugün konuşma hakkını kaybettiniz.
Unutmayın.
Ahmet Türk’ü seçen irade de aynı milli iradedir.