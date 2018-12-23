Gerçi daha çok vakit var ama şimdilik kaydıyla kısa bir değerlendirme yapalım.
3 büyük şehir:
İSTANBUL
Binali Yıldırım’ın en büyük rakibi: İstanbul trafiğinin getirdiği öfke birikimi.
Ekrem İmamoğlu’nun en büyük handikabı: Laikçi seçmen... Laik demedim dikkat, laikçi dedim.
.........
ANKARA
Mehmet Özhaseki’nin en büyük avantajı: Kayserili olması.
Mansur Yavaş’ın en sırıtan kusuru: Bu makama “iptila derecesinde” bir hırsla talip olması... Zannedersiniz ki Ankara ona mecbur.
.........
İZMİR
Nihat Zeybek’in en büyük şansı: Karşısında Aziz Başkansız bir CHP olması.
İsmi henüz meçhul CHP adayı’nın en büyük açmazı ise: Asla siyasi saplantısı olmayan, bilinçli bir İzmir seçmeni.
***
Şimdilik bu kadar.
Oyuncular sahaya inince, artılar eksiler sökün edince, biz de burada karne yazmaya devam edeceğiz.
Pazar kahvemizi
Suriye’yle noktalayalım.
Çekilme kararı alan Trump, Türkiye’ye soruyor:
- DEAŞ’ı temizler misiniz?
Hay hay, emriniz olur.
Lakin siz demiştiniz ki:
- Suriye’ye DEAŞ için gelmiştik, onu yendik, işimiz bitti, şimdi eve dönüyoruz.
Tek cümleye 3 yalanı birden sığdırmak, vallaha DEAŞ’ı yenmekten daha zordur.
Bir daha okuyun o cümlesini.
Ve bulun 3 yalanı.
Size 10 saniye müsaade.
Artı - Eksi
Gerçi daha çok vakit var ama şimdilik kaydıyla kısa bir değerlendirme yapalım.
3 büyük şehir:
İSTANBUL
Binali Yıldırım’ın en büyük rakibi: İstanbul trafiğinin getirdiği öfke birikimi.
Ekrem İmamoğlu’nun en büyük handikabı: Laikçi seçmen... Laik demedim dikkat, laikçi dedim.
.........
ANKARA
Mehmet Özhaseki’nin en büyük avantajı: Kayserili olması.
Mansur Yavaş’ın en sırıtan kusuru: Bu makama “iptila derecesinde” bir hırsla talip olması... Zannedersiniz ki Ankara ona mecbur.
.........
İZMİR
Nihat Zeybek’in en büyük şansı: Karşısında Aziz Başkansız bir CHP olması.
İsmi henüz meçhul CHP adayı’nın en büyük açmazı ise: Asla siyasi saplantısı olmayan, bilinçli bir İzmir seçmeni.
***
Şimdilik bu kadar.
Oyuncular sahaya inince, artılar eksiler sökün edince, biz de burada karne yazmaya devam edeceğiz.
Pazar kahvemizi
Suriye’yle noktalayalım.
Çekilme kararı alan Trump, Türkiye’ye soruyor:
- DEAŞ’ı temizler misiniz?
Hay hay, emriniz olur.
Lakin siz demiştiniz ki:
- Suriye’ye DEAŞ için gelmiştik, onu yendik, işimiz bitti, şimdi eve dönüyoruz.
Tek cümleye 3 yalanı birden sığdırmak, vallaha DEAŞ’ı yenmekten daha zordur.
Bir daha okuyun o cümlesini.
Ve bulun 3 yalanı.
Size 10 saniye müsaade.