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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Artı - Eksi

23 Aralık 2018

Gerçi daha çok vakit var ama şimdilik kaydıyla kısa bir değerlendirme yapalım.

 

3  büyük şehir:

İSTANBUL

Binali Yıldırım’ın en büyük rakibi: İstanbul trafiğinin getirdiği öfke birikimi.

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük handikabı: Laikçi seçmen... Laik demedim dikkat, laikçi dedim.

.........

ANKARA

MehmetÖzhaseki’nin en büyük avantajı: Kayserili olması.

Mansur Yavaş’ın en sırıtan kusuru: Bu makama “iptila derecesinde” bir hırsla talip olması... Zannedersiniz ki Ankara ona mecbur.

.........

İZMİR

Nihat Zeybek’in en büyük şansı: Karşısında Aziz Başkansız bir CHP olması.

İsmi henüz meçhul CHP adayı’nın en büyük açmazı ise: Asla siyasi saplantısı olmayan, bilinçli bir İzmir seçmeni.

***

Şimdilik bu kadar.

Oyuncular sahaya inince, artılar eksiler sökün edince, biz de burada karne yazmaya devam edeceğiz.

Pazar kahvemizi

Suriye’yle noktalayalım.

Çekilme kararı alan Trump, Türkiye’ye soruyor:

-DEAŞ’ı temizler misiniz?

Hay hay, emriniz olur.

Lakin siz demiştiniz ki:

-Suriye’ye DEAŞ için gelmiştik, onu yendik, işimiz bitti, şimdi eve dönüyoruz.

Tek cümleye 3 yalanı birden sığdırmak, vallaha DEAŞ’ı yenmekten daha zordur.

Bir daha okuyun o cümlesini.

Ve bulun 3 yalanı.

Size 10 saniye müsaade.

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