Neden çıkabilir?
Her şey mümkün.
- Dikkatsizlik.
- İhmal/Sorumsuzluk.
- Bilgisizlik.
- Sabotaj, terör.
.........
Hepsi kötü ama terör ihtimali, en kötü.
Düşünün ne hale gelmişiz ki, dikkatsizliğe, bilgisizliğe, ihmal ve sorumsuzluğa çoktan razıyız.
“Yeter ki terör olmasın” diyoruz.
***
Kaç milyon, kaç milyar ağaç yandı acaba? Ve bunlar nasıl telafi edilecek ve kaç yılda?
Biz ki, 5 ağaç için Gezi Olayları’nı yaşamış bir ülkeyiz.
Gerçi “meselenin ağaç olmadığını” daha sonra verilen muhtıradan öğrendik ama ne halt edelim ki köprü inşaatı başlamıştı artık, havalimanı ihalesi de yapılmıştı, geri dönemedik.
***
Şimdi moda Kaz Dağları.
Hakkında şiirler yazılıyor, şarkılar besteleniyor...
Ağaç sevgisinin bu derece yüce olduğu bir ülkede bu kadar çok orman yangını çıkar mı? Hem de “keşke aptallıktan çıkmış olsa” diye neredeyse dua edeceğiz. Yeter ki terörden olmasa.
Ne acı, değil mi?
İdlib’de göç
Esad bulmuş kolayını.
Birkaç milyon Suriyeli daha göç etsin diye sivilleri bombalayıp duruyor. Onlar da kuzeye doğru (yani bize doğru) kaçmaya başladılar bile.
İyi işte.
Suriye’de Suriyeli kalmayınca, memleket tek başına Esad’a kalacak.
Aman Ormancı
Bu kadar çok yangın.
Neden çıkabilir?
Her şey mümkün.
- Dikkatsizlik.
- İhmal/Sorumsuzluk.
- Bilgisizlik.
- Sabotaj, terör.
.........
Hepsi kötü ama terör ihtimali, en kötü.
Düşünün ne hale gelmişiz ki, dikkatsizliğe, bilgisizliğe, ihmal ve sorumsuzluğa çoktan razıyız.
“Yeter ki terör olmasın” diyoruz.
***
Kaç milyon, kaç milyar ağaç yandı acaba? Ve bunlar nasıl telafi edilecek ve kaç yılda?
Biz ki, 5 ağaç için Gezi Olayları’nı yaşamış bir ülkeyiz.
Gerçi “meselenin ağaç olmadığını” daha sonra verilen muhtıradan öğrendik ama ne halt edelim ki köprü inşaatı başlamıştı artık, havalimanı ihalesi de yapılmıştı, geri dönemedik.
***
Şimdi moda Kaz Dağları.
Hakkında şiirler yazılıyor, şarkılar besteleniyor...
Ağaç sevgisinin bu derece yüce olduğu bir ülkede bu kadar çok orman yangını çıkar mı? Hem de “keşke aptallıktan çıkmış olsa” diye neredeyse dua edeceğiz. Yeter ki terörden olmasa.
Ne acı, değil mi?
İdlib’de göç
Esad bulmuş kolayını.
Birkaç milyon Suriyeli daha göç etsin diye sivilleri bombalayıp duruyor. Onlar da kuzeye doğru (yani bize doğru) kaçmaya başladılar bile.
İyi işte.
Suriye’de Suriyeli kalmayınca, memleket tek başına Esad’a kalacak.