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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Adı Millet’tir

2 Ekim 2017

Meclis dün açıldı.

Yeni dönem hayırlı olsun.

....

Hızlı bir çalışma temposu başlayacak.

Uyum yasalarının bir an önce çıkarılması lazım.

Bu konuda CHP’ye bir çağrı var.

Özeti şu:

- Katkılarınızı bekliyoruz.

***

Doğru olanı budur.

Hepimiz biliyoruz ki, “CHP’siz her atılım, topal kalıyor.” Hedefe ulaşsa bile topal kalıyor. Üstelik kimseye

bir hayrı da dokunmuyor.

Öyleyse?

“Küstüm, oynamıyorum” deyip kenara çekilmek değil, sahaya inip - en azından - müdahil olmak gerekiyor.

Adı üstünde:

Millet’in Meclisi.

****

Parlamenter Sistem’in son meclisi midir bu,

henüz bilmiyoruz.

Onu 2019 Kasım’ında göreceğiz.

- Ya tamam, ya devam.

Hangisi olursa olsun, madem mevcut kuralları kabullenerek seçime gireceksiniz, öyleyse yabancı gibi davranamazsınız. Oynayın... Sahada basmadığınız çimen kalmamalı.

Öyle bir maç ki bu...

Kaybeden tarafın, hakemden şikayet etmeye de hakkı olmayacak.

Hakem yerlidir.

Adı Millet’tir.

 

Not:

Lügat paralıyoruz.

Onun adı zam değil.

Fiyat ayarlaması.

....

Onun adı vergi değil.

Bütçe düzenlemesi.

.....

Hele motorlu taşıtlar mı?

Canım uzun etmeyin.

Siz de motorsuz taşıtlara dönüverin. Ne güzel günlerdi onlar.

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