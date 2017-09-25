- Sonunda ölüm de olsa, bu referandum yapılacak.

İşte... Anlaşılıyor ki, asıl derdi referandum değil... Kahramanlık gösterisi.

- Vay be, dünyaya kafa tutuyor. Ne Rusya’yı takıyor, ne ABD’yi...

Öyleyse?

Öyleyse bu adamda iş var.

Kürt Dünyası’nın lideri olabilir.

***

En iyi Barzani bilir ki, bağımsızlık için referandum yetmez. Ama lafı yeter.

Maksat lidercilik oynamak değil mi?

Bu sebeple kuşak sarkıtıyor.

Yarından tezi yok, zaten topları taca atmaya başlayacak ama kendisi gündemde kalacak.

***

Sıkı dur ey dünya.

Ortadoğu’dan yeni bir lider doğuyor.

İç Kürtleri, dış Kürtleri, bütün diasporayı peşine takıp sürükleyecek.

Bir de Uluslararası Kürt Kurultayı diye bir PİAR yaptı mı, bağımsızlıktan daha fiyakalı bir iş değil mi? Bağımsızlığı neylesin? Başına bir sürü bela mı açsın?

En iyisi, mış gibi yapıp efsane lider olarak tarih yazmak.

***

Adam haklı.

Dünyada o kadar çapsız liderler var ki, Barzani gibi şark kurnazı bir çarıklı erkân-ı harp, hepsini parmağında oynatır.

Bu dünyaya Barzani gibisi çok bile.