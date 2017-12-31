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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

2017’nin ardından

31 Aralık 2017

Yine bir yıl gidiyor... Gidiyor...

Bir kerecik olsun güleryüzle ve nezaketle uğurlayalım giden yılı.

Ne mümkün.

Hepsine yaptığımız gibi 2017’yi de arkasından teneke çalarak yolluyoruz.

-Ayıp ayıp.

Hiç mi iyi günümüz olmadı?

***

Bir de gelen yıl var.

Geliyor... 2018.

Onu da güleryüzle karşılamıyoruz ki.

Ağzı lâf eden, elinde kalem tutan, kim varsa, koro halinde:

-Zor bir yıl olacak.

Ama yeter... Kolay bir yıl ne zaman gördük ki?

***

Her şey tıkırında değil.

Biliyoruz.

Kaç türlü sorunla boğuşuyoruz.

Ama dünyanın şu pespâyeliğine ve özellikle de bölgemizdeki şu rejimlere bakarak halimize şükredelim.

Biraz tebessüm yahu.

Biraz pozitif enerji lütfen.

Denedik mi hiç?

***

Bize bahşedilen şu harika coğrafya, ne büyük nimettir.

Bu nimeti, birbirimize duyduğumuz öfke, kin, nefret ve husumetle heba etmeyelim.

Tek dileğim budur.

***

Bu akşamın bitiminde yeni bir yıl başlayacak.

Hem de yeni bir hafta’yla beraber başlayacak.

Yarın 1 Ocak ve aynı zamanda da pazartesi... Yani her haliyle taze bir başlangıç.

Hayırlı olsun.

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