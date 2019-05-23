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Özgür Şahiner

Yeni bir vizyon

23 Mayıs 2019

Gençlerbirliği’nin, Adana Demirspor’a kendi sahasında 2-1 yenilip, şampiyonluğu kaçırdığı ancak lige çıkmayı daha önce garantilediği için buruk coşku yaşadığı maçın ardından düzenlenen, kupa seremonisindekileri anlattığım ‘Anlayış değişmeli’ yazıma birçok tepki geldi. Tepkiler genelde olumluydu.

Bilmediğin daha neler var şeklinde konuşanlar, kırgınlığını dile getirenler, maçın sonucu da kupa sevinci de içimize hiç sinmedi diyenler oldu... Kulüp nasıl reaksiyon gösterecek diye merak ettim... Sitem içermeyen, bilgilendirmeye yönelik bir açıklama geldi. Önce, kulüp ile futbol federasyonu arasında kupa seremonisinin nasıl yapılacağına dair yazışmadan bahsedildi. (O yazıyı ben de görebilir miyim) şeklinde bir teklifte bulundum. Bunun üzerine, kulüp yöneticileri ile federasyon yetkilileri arasında bir dizi konuşmanın yapıldığı, sözlü olarak konunun netleştirildiği bilgisi verildi. Bu konuşmaların sonunda da belli sayıda ve özellikle saha içinde görevli kişilerin kürsüye çağrılması, bu isimlerin arasında da kulüp başkanı ve başkan vekilinin olabileceği yönünde görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

TABLO ALGI OLUŞTURDU

Kurallar ve düzenlemeler elbette önemlidir ancak bunlar hem esnetilebilir hem de karşılıklı diyalog ile bazı özel durumlarda orta yol rahatlıkla bulunabilir. Benim anlatmaya çalıştığım, kürsüye kimin çıkıp çıkmadığı, kimin adının anons edilip edilmediğinden çok ziyade, kulübe yıllarını verenlerin, yönetimde olup da bu işe zaman harcayanların unutulmasıydı. Onlar, bir kenarda bırakılırken, 10 ay önce kulüpte çalışmaya başlayan isimlerin, neye göre kürsüye çağrıldığını merak etmiştim. Kürsüdeki manzara, elde edilen sonucun, yönetim adına iki kişinin başarısıymış gibi bir algı oluşmasının yolunu açtı. Bence, ortada bir başarı varsa, bunun bütün bir ekibinin başarısı olduğu gerçeği, stada gelenler ile ekran başında maçı ve töreni izleyenlere gösterilmeliydi.

GÖNÜLLER ALINABİLİRDİ

Diyelim ki federasyon ile kulüp arasındaki sözlü anlaşma gereği, sadece başkan ve başkan vekilinin kürsüde yer alması kararlaştırıldı. Ona göre de kürsüye çıkacak sayıdaki kişi için madalya hazırlandı. Başkan, mikrofonu eline alıp, bu başarı hepimizin başarısı. Burada bazı kurallara uyulması gerekiyor ancak bu bizim özel günümüz. Bu başarıda emeği geçen, tüm yönetici arkadaşlarımı da buraya çağırıyorum dese, kim ne diyebilirdi ? Beştepe’deki tüm personelimiz bu güzel sonucun gizli kahramanlarıdır ifadelerini herkesin önünde kullanıp, onların gönüllerini alsa itiraz eden mi çıkacaktı. Ve hatta, şu an yanımızda olamayan ancak bu kulübe hizmeti geçenlerin kalbinin bizimle birlikte attığını biliyorum. Bu başarıda onların verdiği enerjinin de payı olduğunu düşünüyorum dese inanın daha da büyürdü. Şimdi, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurulacağı, Gençlerbirliği’ni maçlarını, kırmızı-siyahlıların gönül rahatlığı içinde izleyeceği söyleniyor. Çok güzel. Herkes bunun hayata geçirilmesini bekliyor. Bunlar elbette önemli şeyler ancak yönetimin camiayı kucaklama adına adımlar atması, geçmişin yanlışlarını bırakması, kulüp vizyonunu genişletmesi, yeniden dönülen Süper Ligde farklı bir Ankara rüzgarı estirmesi gerekiyor. Bir de kendi yapısını ve düşüncelerini yenilemesi gerçeğini...

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